استوری یا status در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ نیز قابلیت پنهان شدن از دید برخی کاربران را داراست.

به گزارش ایسنا، واتس‌اپ که بدون شک محبوب‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان جهان به شمار می‌رود، به دنبال پیروی از سایر شبکه‌های اجتماعی موفق همچون اینستاگرام و فیس‌بوک، قابلیت جدید و محبوب استوری را تحت عنوانstatus به پلتفرم خود اضافه کرد تا کاربران بتوانند در این اپلیکیشن نیز تصاویر و ویدیوهای کوتاه موردنظر خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارند.

شاید بسیاری از کاربران از اینکه استوری های واتس اپ نیز همچون اینستاگرام قابلیت پنهان شدن از دید برخی از کاربران و مشاهده کنندگان را دارد، آگاه نیستند. به همین دلیل در این گزارش به آن دسته از افرادی که می خواهند استوری (status) های واتس‌اپ خود را از چشم برخی از دوستان و مخاطبان خود پنهان و مخفی نگه دارند، آموزش می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهند.

بر خلاف استوری‌های اینستاگرام که کاربر می‌تواند با کلیک روی سه نقطه روی تصویر استوری، این قابلیت را فعالسازی کند، در واتس‌اپ کاربر باید در قسمتی دیگر غیر از تصویر استوری، کلیک کرده و تنظیمات مربوط به آن را فعالسازی کند.

برای این کار تنها کافیست کاربران گوشی‌های اندرویدی در بخش مربوط به status در این پیام رسان بروند و با کلیک کردن بر سه نقطه بالا سمت چپ، به تنظیمات مربوط به آن مراجعه کنند. در این قسمت، با صفحه‌ای مواجه خواهید شد که گزینه های My contacts، My contacts except و Only share with را مشاهده خواهید کرد تا کاربران بتوانند افراد موردنظر خود را از مشاهده استوری‌های خود در واتس‌اپ دور نگه دارند.

انتهای پیام