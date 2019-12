ایسنا/خراسان رضوی نتایج تحقیق جدید نشان داد، صفحه‌های نمایش تلویزیون و رایانه، خانه شما را با مواد شیمیایی سمی، آلوده می‌کنند.

به گزارش هلث‌دی، گروه بین‌المللی محققان، میزان زیادی مواد شیمیایی موسوم به مونومرهای کریستال مایع از نمونه‌های گرد و غبار موجود در خانه‌ها را شناسایی کردند.

‌مونومرهای کریستال مایع در محصولاتی مانند تلویزیون‌های صفحه تخت، پانل‌های خورشیدی و دیگر محصولات مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دانشمندان 362 مونومر بلوری مایع متداول را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که نزدیک به 100 مورد آنها سمی هستند.

آنان همچنین سمیت مونومرهایی را که معمولا در 6 مدل تلفن هوشمند استفاده می‌شود را نیز ارزیابی کردند.مونومرهای موجود در گوشی‌های هوشمند نیز برای حیوانات و محیط زیست خطرناک بودند. آنها می‌توانند موجب اختلال در توانایی در هضم مواد مغذی در حیوانات شده و همچنین اختلال در عملکرد کیسه صفرا و تیروئید، مشابه دیوکسین‌ها و بازدارنده‌ها ایجاد کنند.

محققان برای تعیین میزان این مواد شیمیایی در محیط ، گرد و غبارهای هفت مکان مختلف در چین را مورد آزمایش قرار دادند.این مکان‌ها ناهارخوری، خوابگاه دانشجویی، ساختمان آموزش، هتل، اقامتگاه شخصی، آزمایشگاه و مرکز تعمیرات الکترونیک بود. تقریبا نیمی از 53 نمونه آزمایش شده برای وجود مونومرهای کریستال مایع مثبت بودند.

محقق ارشد این تحقیق جان گیسی رئیس تحقیقات کانادا در زمینه سموم زیست محیطی در دانشگاه ساسکاچوان، گفت: "این مواد شیمیایی نیمه مایع هستند و می‌توانند در زمان ساخت و بازیافت وارد محیط شده و در هنگام سوختن تبخیر ‌شوند. اکنون می‌دانیم که این مواد شیمیایی توسط محصولات و در زمان استفاده از آنها آزاد می‌شوند."

گیسی اظهار کرد: ما هنوز نمی‌دانیم این مورد مشکل‌ساز است یا خیر، اما می‌دانیم که افراد در معرض خطر این مواد هستند و این مواد شیمیایی می‌توانند عوارض جانبی ایجاد کنند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر هیچ استانداردی برای تعیین کمیت این مواد شیمیایی و هیچ استاندارد نظارتی وجود ندارد.

نتایج این تحقیق در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشرشده است.

