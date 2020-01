اپل هم به گیمینگ روی آورد

به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد رایانه گیمینگ جدیدی را با برچسب قیمتی پنج هزار دلار در جریان نمایشگاه WWDC ۲۰۲۰ معرفی و رونمایی کند.

به گزارش ایسنا، گزارش‌های غیررسمی و تایید نشده در وب سایت Economic Daily News نشان می‌دهد که اپل تصمیم گرفته است در جریان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس سالانه توسعه‌دهندگان موسوم به WWDC در سال ۲۰۲۰ میلادی از یک رایانه گیمینگ جدید رونمایی و پرده برداری کند.

گفته می‌شود این محصول جدید با برچسب قیمتی ۵ هزار دلاری روانه بازارهای جهانی خواهد شد و با بازی های سبک ای اسپرت (esports) که به ویدئوگیمینگ نیز موسوم است، سازگاری خواهد داشت.

با اینکه هنوز جزئیات و اطلاعات بیشتری از این محصول منتشر نشده است اما انتظار می‌رود این لپ‌تاپ جدید با یک نمایشگر بزرگ یا یک رایانه رومیزی دسکتاپ All in One باشد.

برخی از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد کرده اند که این محصول احتمالا مک‌بوک پرو یا یک آی‌مک پرو نام خواهد داشت.

شرکت‌های تکنولوژی و تولیدکننده رایانه و موبایل همواره با در نظر گرفتن علایق کاربران به بازی‌های رایانه‌ای، سعی دارند محصولات سازگار با گیمینگ جدید و پیشرفته‌ای را معرفی و عرضه کنند تا با جلب نظر، توجه و رضایت آنها سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.

انتهای پیام