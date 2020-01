فراخوان ارسال مقاله به همراه حمایت یک میلیون تومانی "مرکز تحقیقات بافت و بیومتریال"

گروه تحقیقاتی "بافت‌ها و مواد بیولوژیکی" شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی "یوسرن"، فراخوان چاپ مقاله در ژورنال‌های "بافت‌ها و مواد بیولوژیکی" و "بافت‌ها و مواد" را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، شبکه جهانی آموزش و پژوهش‌های علمی یوسرن (USERN)، طی فراخوانی از علاقه‌مندان و متخصصان خواسته است یک یا چند مقاله اصیل (original article) به یکی از دو مجله گروه تحقیقاتی "بافت‌ها و مواد بیولوژیکی" یوسرن ارسال کنند.

از جمله شرایط پذیرش مقاله در دو مجله تخصصی Journal of Bioengineering Research و Journal of Tissues and Materials، انگلیسی بودن زبان مقاله، عدم سابقه انتشار در مجلات دیگر است؛ همچنین مقاله ارسالی بعد از داوری در مجله منتشر شده و نویسنده مجاز به انتشار مقاله در مجله دیگری نیست.

از جمله معیارهای مهم و کمک کننده جهت برتری مقالات، داشتن خلاقیت و نوآوری، به روز بودن حوزه پژوهشی و نگارش علمی سلیس و روان است. جوایز مقاله برتر، 10 میلیون تومان هدیه نقدی؛ مقاله دوم 3 میلیون تومان و مقاله سوم به بعد نیز یک میلیون تومان هدیه نقدی است.

مهلت ارسال مقالات از سوی گروه تحقیقاتی بافت‌ها و مواد بیولوژیکی یوسرن، 30 بهمن ماه سال جاری اعلام شده است و علاقه‌مندان جهت شرکت در رقابت کافی‌ است یک یا چند مقاله خود را در یکی از دو مجله فوق سابمیت کنند.

کلیه مقالات پذیرفته شده شامل طرح حمایتی "مرکز تحقیقات بافت و بیومتریال" بوده و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، محققان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با کانال تلگرامی TBRGusern@ و ایمیل tbrgusern@gmail.com در ارتباط باشند یا با شماره 09021313043 تماس حاصل کنند.

