یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که قرار است در آمریکا بیش از چهل تظاهرات و تجمع در اعتراض به اقدام تروریستی دولت این کشور در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ ترامپ برگزار شود.

به گزارش ایسنا، روزنامه یو.اس.ای.تودی، اعلام کرد که قرار است بیش از چهل تظاهرات و تجمع در سراسر آمریکا برای اعتراض به اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و تصمیمش برای اعزام ۳۰۰۰ نیروی بیشتر به خاورمیانه، برگزار شود.

این اعتراضات از سوی یک بنیاد ضد جنگ به نام اقدام علیه جنگ و پایان بخشیدن به نژادپرستی[Act Now to Stop War and End Racism](ANSWER)، و با پیوستن بیش از ده‌ها سازمان دیگر برگزار می‌شوند. انتظار می‌رود که معترضان، بیرون از کاخ سفید، برج ساعت نیویورک و محل‌های دیگر تظاهرات کنند.

همچنین قرار است یک تظاهرات بین‌المللی دیگر نیز در مقابل دروازده براندنبورگ برلین برگزار شود.

این بنیاد آمریکایی در پایگاه اینترنتی‌ خود نوشت: ترور انجام شده و کشتن یکی از مقامات اصلی ایران، نشانگر آغاز یک جنگ است. اگر مردم آمریکا قیام نکرده و آن را متوقف نکنند، این جنگ تمام منطقه را در بر خواهد گرفت و می‌تواند به زودی به یک درگیری جهانی در مقیاسی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود و بدترین عواقب را در پی داشته باشد.

بنا بر این گزارش، برگزارکنندگان این تظاهرات‌ها، نمی‌توانند به طور دقیق بگویند که چه تعداد از مردم در این اعتراضات جمعی شرکت خواهند کرد اما رویدادهای شبکه اجتماعی فیس بوک نشان می‌دهد که صدها تن از مردم برنامه دارند که مشارکت کنند.

خبر برگزاری این تظاهرات در پی این مطرح می‌شود که پنتاگون[وزارت دفاع آمریکا]، بامداد روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران را طی یک حمله هوایی به شهادت رسانده است.

خبر شهادت سردار سلیمانی، صبح دیروز، از سوی سپاه پاسداران ایران نیز تایید شد.

