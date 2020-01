نوزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصان پوست ایران ۲۵ تا ۲۷ دی‌ماه ۹۸ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد هنجنی با بیان اینکه امسال سعی شده از تجارب علمی و انفرادی متخصصین پوست برای تشخیص و درمان‌ بیماری‌های رایج پوستی در ایران طی سشن‌هایی تحت عنوان How I Treat ,My Difficult Case, My Interesting Case استفاده شود، افزود: در روز اول کنگره ۱۲ مقاله‌ منتخب در بخشی تحت عنوان Free Communications ارائه خواهد شد.

رییس انجمن متخصصان پوست ایران افزود: در قسمت مربوط به دستیاران تخصصی پوست، گزارش موردی یا همان (Case Report) توسط دستیاران ارایه خواهد شد و یک هیات ژوری متشکل از متخصصین داخل و خارج کشور پنج نفر برتر این رویداد را انتخاب و جوایزی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بالغ بر ۱۵ سخنرانی توسط مدعوین از موضوعات کلینیکال تا سرجیکال درماتولوژی به صورت plenary session طی سه روز کنگره ارائه خواهد شد.

بنابر اعلام روابط عمومی انجمن متخصصان پوست ایران، دکتر هنجنی با بیان اینکه در حین کنگره ۹ پنل تخصصی از جمله پنل واکسن HPV، درماتوپاتولوژی، طب بازساختی در درماتولوژی، جراحی پوست، بیماری‌های مو، Fat Grafting و PRP برگزار می‌شود، یادآور شد: به درخواست معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، کمیته کشوری سالک جلسه‌ای برای به روز رسانی دستورالعمل درمان سالک برپا خواهد کرد که شرکت عموم‌ متخصصان برای بحث، تبادل نظر و انتقال تجربه، آزاد است. همچنین مجمع عمومی انجمن متخصصین پوست ایران، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و فعالان انجمن، رونمایی از سایت جدید نشریه انجمن نیز در همین زمان صورت خواهد پذیرفت.

هنجنی گفت: کارگاه‌های متنوعی شامل اسکلروتراپی، تزریق فیلرها، لیزر درمانی، لیفت با نخ و تزریق چربی، همه روزه یا بطور همزمان برگزار می‌شود.

رییس انجمن متخصصین پوست ایران افزود: در حاشیه کنگره امسال همانند همیشه، نمایشگاه تجهیزات پزشکی، آرایشی- بهداشتی در کنار برنامه علمی کنگره بر پا خواهد بود ضمن آنکه توریسم درمانی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: تلاش خواهد شد که برنامه پخش زنده سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها امکان‌ پذیر باشد. همچنین برنامه تقدیر از عکس‌های ارسالی و مقالات برتر چاپ شده در نشریه انجمن نیز هماهنگ خواهد شد.

