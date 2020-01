اصفهان یکی از به‌یادماندنی‌ترین مقصدهای گردشگری در ایران می‌باشد به همین جهت اقامت در آن نیز بسیار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام پرشین هتل، تعدد هتل‌ها در اصفهان بسیار بالاست و رزرو هتل در این شهر در تمام فصول رونق دارد از این‌ رو ما در پرشین هتل به بررسی سه هتل مشهور با نام‌های هتل شاه‌عباسی اصفهان، هتل پارسیان کوثر اصفهان و هتل آسمان می‌پردازیم.

رزرو هتل در اصفهان اگرچه بسیار آسان به نظر می‌رسد اما با توجه به هدف گردشگر انتخاب موقعیت مکانی و هزینه و کیفیت مناسب نیز بسیار مهم است که به این منظور بهتر است به شهر تسلط کافی داشته باشید و یا از کارشناسان خبره در این حوزه مشورت کنید. اگر برای بازدید از دیدنی‌های توریستی شهر سفرکرده‌اید، بهتر است هتلی نزدیک به میدان نقش‌جهان و یا منطقه چهارباغ را رزرو کنید در غیر این صورت با توجه به هدف خود از سفر مناطق دیگر شهر را بررسی کنید.

هتل شاه‌عباسی اصفهان مجلل‌ترین بنای تاریخی

هتل شاه عباسی اصفهان شاید یکی از باشکوه‌ترین بناهای تاریخی و مجلل در دنیا باشد و بی‌شک مبالغه‌ای در آن نیست. این هتل که کاروانسرایی بود متعلق به دوران شاه سلطان حسین است. تحفه‌ای که وی به مادرش بخشید هم‌اکنون میزبان گردشگران خارجی است. هرچند این بنا به ثبت میراث فرهنگی و یونسکو نرسیده است اما چیزی از شکوه و جلال آن کم نمی‌کند. این هتل در عین زیبایی و امکانات مدرن و بروز، تاریخی و نمادی از معماری ایرانی است.

هتل شاه‌عباسی اصفهان در مقایسه با گران‌ترین هتل دنیا که کمی مشابه آن است بسیار ارزان‌تر می‌باشد. هتل The mansion at the MGM grand آمریکا با هزینه اقامتی شبی پنج هزار دلار نیز بنایی تاریخی با سقف‌هایی گنبدی است. در مقایسه با این هتل آمریکایی هزینه اقامت در هتل عباسی برای یک گردشگر خارجی بسیار ناچیز و شگفت‌آور است هرچند این هزینه برای گردشگران داخلی ایران کمی سرسام‌آور به نظر می‌رسد؛ اما با اقامت در آن علاوه بر استراحت می‌توان از نقاشی‌های ایرانی و اسلامی و معماری باشکوه و تاریخی و باغی سرسبز و وسیع لذت برد.

هتل شاه‌عباسی اصفهان با سالن‌های مجلل متعدد مکانی تودرتو و خیره‌کننده است که تماشای آن به‌تنهایی ساعت‌ها زمان نیاز دارد. نقاشی‌ها، آینه‌کاری‌ها، مقرنس‌ها و گچ کاری‌ها و حتی چیدمان بارنگ‌های گرم و شاد به شهرت این هتل افزوده است. این هتل علاوه بر معماری و راحتی منحصربه‌فرد موقعیت مکانی عالی برای گردشگران دارد. به‌عنوان‌مثال باغ هشت‌بهشت تنها چند دقیقه پیاده‌روی با این هتل فاصله دارد و در این حین رستوران‌ها و فروشگاه‌ها و آثار تاریخی متعدد دیگری نیز قابل بازدید هستند.

هتل پارسیان کوثر اصفهان با کیفیت‌ترین هتل قدیمی شهر

هتل پارسیان کوثر اصفهان هرچند قدمتی همچون هتل شاه‌عباسی ندارد اما کیفیت ارائه خدمات آن از سال‌ها پیش زبان زد است. این هتل حدود ۵۰ سال پیش احداث شد و بارها تغییر نام داد. زیرمجموعه هتل‌های شرایتون آمریکا و تنها شعبه آن در ایران است. این گروه هتل در بیشتر کشورهای دنیا شعبه دارد هرچند در ایران بخت یارش نبود و تنها چند سال پس از تأسیس در روند انقلاب اسلامی با تحولاتی روبرو شد اما هم‌اکنون زیرمجموعه هتل‌های پارسیان در ایران می‌باشد. گروه هتل‌های پارسیان در ایران یکی از باکیفیت‌ترین هتل‌هایی است که مورد اعتماد مردم قرار دارد و مشتریان این گروه هتل اغلب وفادار هستند.

هتل پارسیان کوثر اصفهان در موقعیت مکانی مناسب برای بازدید از بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی قرار دارد. این هتل حاشیه خیابان ملت و مجاور رودخانه زاینده‌رود واقع است. پارک‌های حاشیه زاینده‌رود اقامت در این هتل را دوست‌داشتنی‌تر می‌کند و امنیت شبانه در این منطقه برقرار است، به‌ طوری‌ که می‌توان نیمه‌های شب بدون نگرانی در حاشیه رودخانه و روی سی‌وسه‌پل قدم زد. همچنین محوطه فضای سبز و وسیع هتل با استخری روباز و نور پردازی عالی مکان مناسبی برای وقت‌گذرانی می‌باشد.

هتل پارسیان کوثر اصفهان با رستوران در فضای باز و همچنین رستوران در فضای بسته با چشم‌انداز وسیع به باغ رضایت مهمانان را جلب می‌کند. همچنین این هتل با وجود بیلیارد، زمین تنیس، کلوپ بازی و استخر و سونا و جکوزی نیاز گردشگران به تفریحات را نیز برطرف می‌کند. اتاق‌های این هتل نیز دل‌باز و مرتب هستند و برخی از آن‌ها به‌سوی باغ یا پارک و زاینده‌رود چشم‌اندازی مناسب دارند.

هتل آسمان اصفهان هتلی با رستوران گردان

هتل آسمان اصفهان هتلی با ویژگی منحصربه‌فرد در شهر می‌باشد. این هتل تنها هتل با رستوران گردان مرتفع در این شهر می‌باشد. هتل آسمان هتلی چهار ستاره اما باکیفیت در موقعیت مکانی عالی نسبت به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهر می‌باشد. هر چند فاصله این هتل با میدان نقش‌جهان نسبت به هتل‌های شاه‌عباسی و هتل کوثر بیشتر است اما در واقعیت این مزیتی برای آرامش بیشتر مهمانان و چشم‌اندازی زیباتر به شهری در جوار رودخانه زاینده‌رود و کوه صفه است.

هتل آسمان اصفهان ساختمانی مرتفع است که در طبقه فوقانی آن رستورانی گردان با چشم‌انداز پانوراما به شهر وجود دارد. این رستوران علاوه بر محبوبیت بین گردشگران، شهرت خوبی بین شهروندان برای مهمانی‌های بزرگ دارد. علاوه بر چشم‌انداز زیبا انواع غذاهای دریایی و خوراک‌ها و سالاد، کباب‌ها و غذاهای ایرانی دیگر با کیفیتی خوب ارائه می‌شود.

هتل آسمان اصفهان در منطقه پل فلزی و در جوار رودخانه زاینده‌رود قرار دارد. موقعیت مکانی این هتل برای اشخاصی که با خودرو شخصی سفر می‌کنند عالی است زیرا به‌دوراز منطقه طرح ترافیک قرارگرفته و می‌توان به‌راحتی در این منطقه تردد داشت. پارک‌های حاشیه رودخانه زاینده‌رود نیز محیطی دل‌چسب را به وجود آورده‌اند. برخی هتل‌های این هتل به‌سوی این منظره آرامش‌بخش چشم‌انداز دارند.

انتهای رپرتاژ آگهی