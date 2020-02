محققان دانشگاه حکیم سبزواری در تازه‌ترین پژوهش خود موفق به سنتز موفق نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده و مناسب برای حذف فلزات سنگین شدند.

به گزارش ایسنا، سیده سیما قاسمی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص طرح خود گفت: حضور فلزات سنگین در محلول‌های آبی با توجه به عوارضی که بر روی اکوسیستم و سلامت انسان به جا می‌گذارد، دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، نانولوله‌های کربنی به طور گسترده به عنوان یک جاذب جدید برای حذف تعدادی از فلزات سنگین از آب استفاده شده است.

قاسمی با اشاره به اینکه این پژوهش زیر نظر دکتر هادوی فر عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری انجام شده است، گفت: نتایج حاصل از این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان Adsorption of mercury ions from synthetic aqueous solution using polydopamine decorated SWCNTs در مجله Water Process Engineering با رتبه Q1 و ضریب تاثیر (۳٫۱۷) در یک کار مشترک با گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری به چاپ رسیده است.

