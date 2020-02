آموزشگاه زبان گات یکی از معتبرترین مراکز آموزش زبان‌های خارجه در تهران است.

در این بخش از متن آموزشگاه زبان قصد داریم به سرگذشت زبان فارسی بپردازیم یا پارسی یکی از زبان‌های هندواروپایی در شاخهٔ زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می‌گویند. فارسی‌زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و افغانستان است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس، فارسی بود.

زبان فارسی را پارسی نیز می‌گویند. زبان فارسی در افغانستان به‌طور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده‌ شده است.

در سال ۱۸۷۲ در نشست ادیبان و زبان‌شناسان اروپایی در برلین، زبان‌های یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به‌عنوان زبان‌های کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایه تعریف، زبانی کلاسیک به شمار می‌آید که یکم، باستانی باشد، دوم، ادبیات پرباری داشته باشد و سوم در واپسین هزاره زندگانی خود دگرگونی‌های اندکی کرده باشد.

فرهنگ مردم ایران

از مشخصات بارز فرهنگ ایرانی عجین بودن آن با روحیه دینی و مذهبی است، این ویژگی فرهنگی که در تمام تاریخ ایران شاهد هستیم موجب اقبال و استقبال ایرانیان از دین مبین اسلام گشت. ازاین‌رو است که دین اسلام در کلیه شئون زندگی ایرانیان نفوذ کرده است. استاد شهید مطهری در این زمینه می‌فرمایند «از ابتدای دوره هخامنشی که تمام ایران کنونی به‌اضافه قسمت‌هایی از کشورهای همسایه، تحت یک فرمان درآمد تقریباً دو هزار و پانصد سال می‌گذرد از این بیست‌وپنج قرن، نزدیک چهارده قرن آن را، ما با اسلام به سر برده‌ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده، با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته‌ایم، زندگی کرده‌ایم، خدای یگانه را پرستیده‌ایم، مرده‌های خود را به خاک سپرده‌ایم ... و تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شئون اجتماعی ما و بالاخره همه‌چیز ما با این دین توأم بوده است».

ضرورت آموزش زبان فارسی

