نمایشگاهی از کتاب‌های منتخب با موضوع طبیعت با عنوان «آیین هستی» برگزار شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این نمایشگاه که در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۲۴، ساختمان شهید ملک‌شامران) برگزار شده، ٦٣ عنوان کتاب کودک و نوجوان با موضوع طبیعت شامل ٤٨ عنوان کتاب فارسی و ١٥ عنوان کتاب غیرفارسی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کتاب‌های «گنج دانش»، «طبیعت»، «دانش‌نامه گیاهان عجیب»، «باغ وحش عزیز من»، «can We save the Tiger?»، «I’Herbier Uast»، «and then it’s spring» و «ANIMAUX» از جمله آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه «آیین هستی» کتابخانه مرجع کانون است.

این نمایشگاه از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان فروردین ۱۳۹۹ به جز روزهای تعطیل از شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح تا ۱۶ عصر پذیرای علاقه‌مندان است.

همچنین در کنار این نمایشگاه گزیده‌ای از کتاب‌های با موضوع طبیعت ویژه بزرگسالان در قالب نمایشگاه رومیزی در کتابخانه مرجع کانون برپا شده است.

این کتابخانه هر ماه منتخبی از آثار خود را به مناسب‌های مختلف در قالب نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

انتهای پیام