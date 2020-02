چاپ مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله IJST

ایسنا/خراسان جنوبی مقاله سکینه کهنسال واجارگاه، عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله IJST به چاپ رسید.

مقاله سکینه کهنسال واجارگاه، عضو هیات علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان “The effect of packing type, temperature, and storage time on physicochemical traits of fresh Ziziphus jujube Mill” در مجله Indian Journal of Science & Technology با رتبه ISI, Thomson Reuters "Web of Science به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، در این مقاله آمده است، میوه عناب یک گیاه دارویی با ارزش در طب سنتی ایران بوده است. در طب سنتی چین و کره از آن به عنوان دارویی برای کاهش اضطراب و تقویت‌کننده معده، طحال و سیستم گوارشی استفاده می‌شود.

همچنین در مطالعات مختلف بیان شده است که عناب خون را تصفیه کرده؛ باعث دفع سموم از بدن شده و از بروز مشکلات قلبی جلوگیری می نماید. همچنین مشخص شده است که عناب، دندان ها را در برابر پوسیدگی مقاوم می‌سازد.

با توجه به نتایج برای جلوگیری از کاهش مواد موثره در میوه تازه عناب پیشنهاد می‌شود به دور از مجاورت اکسیژن هوا، در ظروف از جنس پلی اتیلن بدون منفذ گذاشته و تا موقع مصرف در درجه حرارت‌های پایین نگهداری شود.

طرح منتهی به یافتن راهکار جدیدی در جهت ماندگاری عناب تازه شد.

