امروزه استفاده از دوربین‌های مداربسته روزبه‌روز رو به افزایش است و در این میان دوربین‌های مداربسته‌ای که مصرف‌کننده نهایی بتواند به‌راحتی آن‌ها را نصب کند از اقبال ویژه‌ای برخوردارند.

به گزارس ایسنا، بنابر اعلام امرتات، قیمت پایین، All in one بودن و دارا بودن آپشن های هوشمند مزایای دیگری است که می‌توان از دوربین مداربسته انتظار داشت.

· دوربین مداربسته WIFI

دوربین مداربسته WIFI (بیسیم) مورد بحث ما مدل VP-IPC-V۲ از کمپانی معظم VIDEOPARK است که در ادامه بخشی از امکانات بسیار جدید این مدل دوربین را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

· شکل ظاهری

این مدل دوربین مداربسته که به‌اختصار به آن دوربین کیوب نیز گفته می‌شود دارای ظاهری بسیار زیبا و با طراحی کارآمد و نوآورانه است.

این مدل دوربین دارای پایه‌ای مفصلی جهت چرخش به تمام جهات است. در زیر پایه‌یک آهنربا برای جانمایی سریع دوربین روی سطوح فلزی تعبیه‌ شده است.

· رزولوشن تصویر

رزولوشن تصویر در این دوربین مداربسته ۲ مگاپیکسل یا ۱۹۲۰*۱۰۸۰ است که فیلم‌برداری تحت این رزولوشن و ۲۵ فریم بر ثانیه انجام می‌پذیرد.

· روش اتصال

این دوربین به‌صورت بی‌سیم و از طریق شبکه wifi به اینترنت متصل و می‌توان تصویر این دوربین را از راه‌های بسیار دور در صفحه موبایل تماشا نمود و یا تصاویر آن را ذخیره کرد.

· تکنولوژی دید در شب

این مدل دوربین مداربسته VIDEOPARK دارای تکنولوژی فیلم‌برداری در تاریکی مطلق بوده و این کار را توسط LED های مادون‌قرمز خود به انجام می‌رساند. توسط این دوربین به‌راحتی می‌توان تا برد ۱۰ متر را در شب رصد کرد.

· محل ضبط تصاویر

دوربین مداربسته VP-IPC-V۲ جهت ذخیره‌سازی تصاویر و اطلاعات مربوطه از کارت حافظه تا حداکثر ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند و علاوه بر این تصاویر این دوربین را می‌توان به‌راحتی و از راه دور روی تلفن همراه ذخیره کرد.

· تشخیص حرکت

این تکنولوژی در این دوربین به این صورت است که به‌محض ایجاد حرکت در فضای روبروی دوربین، ضبط تصویر به‌صورت اتوماتیک آغاز و پس از اتمام حرکت، ضبط متوقف می‌شود که این تکنولوژی به دیرتر پر شدن حافظه و همچنین جستجوی راحت‌تر در بین تصاویر ضبط‌شده کمک می‌کند.

· تشخیص چهره

دوربین مداربسته کیوب ویدئو پارک دارای تکنولوژی تشخیص چهره برای ۳ نفر بوده و به این صورت که ۳ نفر اعضای آشنا به دوربین معرفی می‌گردند و این دوربین در صورت مشاهده غربیه در تصویر فوراً آلارم داده و کارفرما را از ورود غربیه مطلع می‌سازد.

· صدای دوطرفه

هر دوربین VIDEOPARK CUBE دارای یک میکروفن داخلی و یک اسپیکر تعبیه‌شده روی خود هست که می‌توان از طریق آن‌ها و با موبایل به‌صورت دوطرفه با محلی که دوربین در آن نصب‌ شده است مکالمه دوطرفه داشت و هم‌زمان تصویر محل را نیز مشاهده کرد.

· فرمت فشرده‌سازی H۲۶۵+

این مدل دوربین از آخرین و به‌روزترین فرمت فشرده‌سازی H۲۶۵+ بهره می‌برد که این تکنولوژی در ضبط تصاویر با کیفیت بسیار بالا و حجم پایین بسیار حائز اهمیت است.

دوربین‌های مداربسته Videopark در ایران تحت گارانتی امرتات بوده و تمامی محصولات این برند از امتیاز پشتیبانی و گارانتی شرکت ایمن تصویر امرتات بهره می‌برد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در زمینهٔ موارد آموزشی دوربین‌های مداربسته می‌توانید از وب‌سایت wiki.rdsiran.com بهره بگیرید.

برای مشاوره نصب دوربین مداربسته با شماره‌های درج‌شده در سایت ایمن تصویر امرتات تماس بگیرید.

