قربانیان کرونا ویروس در سینمای جهان

این روزها با فراگیر شدن ویروس کرونا و درگیری تمام کشورها، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی در سراسر جهان به حالت تعلیق درآمده‌اند که صنعت سینما نیز از این داستان مبرا نیست؛ اکران و فیلم‌برداری بسیاری از پروژه‌های سینمایی در سراسر جهان برای مدتی تعطیل شده تا وضعیت به حالت عادی بازگردد.

با وجود چنین شرایطی، مشخص نیست که ویروس کرونا تا چه میزان می‌تواند به سینمای ۲۰۲۰ ضربه بزند، اما به‌نظر می‌رسد که اکران فیلم‌های بیشتری قرار است با تاخیر مواجه شوند. با وجود اینکه برای اکران فیلم‌ها برنامه‌ریزی بسیاری شده بود اما اکران فیلم‌های « A Quiet Place۲»، « No Time to Die»، « Fast and Furious ۹» و « Peter Rabbit ۲» لغو و به زمان دیگری موکول شد.

A Quiet Place۲

فیلم سینمایی «یک مکان ساکت ۲» قرار بود در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۰ (۱ فروردین ۱۳۹۹) اکران شود اما در حال حاضر اکران آن در این تاریخ لغو و تا مدت زمان نامشخصی به تاخیر افتاد.

شرکت «پارامونت پیکچرز» لغو اکران فیلم سینمایی «یک مکان ساکت ۲» را به علت شیوع ویروس کرونا و گسترش آن اعلام و تایید کرد. این فیلم اخیرا برای گروهی از منتقدان به نمایش درآمد که با رضایت آنها همراه بود، با این وجود طرفداران قسمت دوم این فیلم سینمایی باید مدت نامشخصی را برای اکران این فیلم منتظر بمانند.

جان کرازینسکی مانند قسمت قبل وظیفه کارگردانی و فیلم‌نامه این قسمت را بر عهده داشته است، بازیگرانی از جمله امیلی بلانت، ملیسنت سیموندز، نوآ جوپ، کیلین مورفی و جایمن هانسو نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

No Time to Die

فیلم سینمایی «جیمز باند: زمانی برای مردن نیست» که قرار بود در بهار سال ۲۰۲۰ اکران شود، به تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ (۵ آذر ۱۳۹۹) موکول شد.

کمپانی « MGM»، «یونیورسال»، «باربارا باراکلی» و «مایکل جی ویلسون» تهیه‌کنندگان فیلم‌های «جیمز باند» اعلام کردند با بررسی دقیق و با ارزیابی بازارهای جهانی، اکران بیست و پنجمین قسمت از این سری فیلم را تا ماه نوامبر به تعویق خواهند انداخت.

این فیلم قرار بود از تاریخ ۲ آوریل در بریتانیا و ۹ آوریل در آمریکا اکران جهانی خود را آغاز کند که با تصمیم سازندگان آن و به علت شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف اکران بیست و پنجمین قسمت از سری فیلم‌های جیمز باند به ۱۲ نوامبر در بریتانیا و ۲۵ نوامبر در سینماهای آمریکا موکول شد.

این قسمت از سری مجموعه‌ «جیمز باند» را کری جوجی فوکوناگا کارگردانی و نیل پوریس، اسکات زد برنز، فیبی والر بریج و کری جوجی فوکوناگا نوشته‌اند. بازیگرانی از جمله هاندیل کریگ، لئا سیدو، رامی مالک، آنا د آرماس، رالف فاینس، کریستف والتز، نائومی هریس، بیلی مگنوسن، جفری رایت، بن ویشاو و روری کینیار در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

Peter Rabbit ۲

کمپانی «سونی پیکچرز» نیز در ادامه فراگیر شدن ویروس کرونا و عملکرد دور از انتظار انیمیشن « Onward» ، اکران فیلم‌ سینمایی «Peter Rabbit ۲: The Runaway» را به تاریخ دیگری موکول کرد.

با توجه به اهمیت بالای فروش بازار بین‌المللی و اینکه بخش زیادی از فروش فیلم « Peter Rabbit ۲: The Runaway» در کشورهای اروپایی است و کرونا ویروس باعث تعطیلی سینماهای کشورهای زیادی هم‌چون ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا شده است، این کمپانی تصمیم گرفت اکران این فیلم را به تاخیر بیاندازد.

فیلم لایو اکشن «پیتر خرگوشه» که قرار بود در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۰ (۱۵ فروردین ۱۳۹۹) اکران شود تا تاریخ ۷ آگوست ۲۰۲۰ (۱۷ مرداد ۱۳۹۹) اکرانش به تاخیر افتاد.

فیلم‌نامه این قسمت را ویل گلوک نوشته و کارگردانی کرده است، جیمز کوردن، دیزنی ریدلی، مارگو رابی، الیزابت دبیکی، کالین موودی، دامنل گلیسون و رز بیرن از جمله بازیگران و صداپیشگان این فیلم سینمایی هستند.

Fast and Furious ۹

کمپانی «یونیورسال پیکچرز» نیز اعلام کرد که ویروس کرونا باعث شده این کمپانی اکران فیلم «سریع و خشن ۹» را به زمان دیگری موکول کند.

یونیورسال پیکچرز اعلام کرد که این فیلم قرار است به‌جای اکران در تاریخ ۲۲ می ۲۰۲۰ (۲ خرداد ۱۳۹۹) با حدود یک سال تاخیر در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۱ (۱۳ فروردین ۱۴۰۰) اکران شود.

کارگردان این قسمت از فیلم را جاستین لین بر عهده دارد و بازیگرانی از جمله وین دیزل، جان سینا، میشل رودریگز، جوردانا بورستر، سانگ کانگ، تایریس گیبسون، لوداکریس، ناتالی امانوئل، شارلیز ترون، هلن میرن، مایکل روکر، فرانسیس انگانو، اوسانا، کاردی بی، فین کول، آنا ساوی و وینی بنت در این قسمت به ایفای نقش پرداخته‌اند.

