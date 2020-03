وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه و ضد ایرانی این کشور در بیانیه‌ای از تحریم پنج «دانشمند هسته‌ای» ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر کرده، از تحریم «دانشمندان هسته‌ای» ایران خبر داد و نوشت که در پاسخ به آن‌چه وی آن را گسترش تنش‌های غیرقابل قبول هسته‌ای از جانب حکومت ایران، می خواند، وزارت تجارت آمریکا با افزودن نام پنج «دانشمند هسته‌ای» ایران به لیست[سیاه] این نهاد، آن‌ها را تحریم می‌کند.

در این بیانیه ادعا شده است: این افراد در برنامه تسلیحات هسته‌ای پیش از سال ۲۰۰۴ ایران مشارکت داشته‌اند.

نام افرادی که در این بیانه آمده است، عبارتند از:

عارف بالی لاشک

سید محمدمهدی هادوی

کامران دانشجو

مهدی تهرانچی

علی مهدی‌پور عمرانی

وزارت امورخارجه آمریکا روز چهارشنبه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۹ شرکت را در رابطه با بخش پتروشیمی ایران در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که کشورش ۹ شرکت در آفریقای جنوبی، هنگ کنگ و چین به علاوه سه تبعه ایرانی به دلیل مشارکت در فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده است.

وزارت امورخارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه خود که روی وب سایت رسمی این وزارتخانه قرار گرفته است، اعلام کرد که تحریم های جدید شامل شرکتSPI International Proprietary Limited در آفریقای جنوبی می شود. همچنین شرکت های Mcfly Plastic Hk Ltd، شرکت کشتیرانی Sea Charming و Saturn Oasis Co مستقر در هنگ کنگ در این فهرست قرار گرفته اند.

علاوه بر این، شرکت های چینی Dalian Golden Sun Import & Export Co. Ltd. ، Tianyi International (Dalian) Co. Ltd و شرکت کشتیرانیAoxing Ship Management (Shanghai) Ltd هدف تحریم های جدید آمریکا قرار گرفته اند.

شرکت های Main Street ۱۰۹۵ در آفریقای جنوبی و شرکت ایرانی Armed Forces Social Security Investment Company از دیگر نهادهایی هستند که نام آنها در فهرست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفته اند.

دولت آمریکا همچنین سه فرد را به نام های محمد حسن طلوعی، مدیرعامل شرکت Armed Forces Social Security Investment Company، حسین توکلی، مدیر SPI International Proprietary Limited و رضا عبادزاده سمنانی مدیر شرکت Main Street ۱۰۹۵ را تحریم کرده است.

آمریکا در حالی این تحریم های جدید را وضع کرده است و به فشار حداکثری خود علیه تهران ادامه می دهد که به ایران پیشنهاد کمک برای مقابله با اپیدمی کرونا ویروس داده و از جمهوری اسلامی خواسته است تا شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را آزاد کند!

همچنین تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر سازمان جهانی بهداشت در گفت‌وگو با شبکه المیادین گفت: واشنگتن به ما وعده داد که بخشی از تحریم‌های تحمیل شده علیه ایران را رفع کند.

وی همچنین گفت که تماسی با وزیر خارجه آمریکا داشته‌است و بر ضرورت حمایت از ایران در مقابله با بیماری کرونا تاکید کرده‌اند.

