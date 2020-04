مقاله استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که با همکاری دو استاد بین‌المللی درباره استفاده از ماسک نگاشته شده است، در نشریه بین‌المللی ASTMH منتشر شد.

به گزارش ایسنا، دکتر کوروش هلاکویی نائینی، استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی این دانشکده با همکاری دکتر مریم کشتکار جهرمی، استادیار و مارک سولکوسکی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه جانزهاپکینز مریلند مقاله‌ای با عنوان "ماسک برای همه: نیازی ضروری برای تغییر سیاست‌های جهانی برای محافظت علیه بیماری نوپدید کووید-19" منتشر کردند.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، این مقاله در ژورنال The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene در تاریخ 22 آوریل 2020 منتشر شده است.

