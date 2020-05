یادبودی برای قربانیان حوادث کار و آسیب دیدگان کرونا

۲۸ آوریل، روز جهانی ایمنی و بهداشت کار یادبود کارگران و تلاشگرانی است که در حوادث شغلی و محیط های نا ایمن کار دچار آسیب شده‌اند.

به گزارش ایسنا، همه ساله ۲۸ آوریل برابر (۹ اردیبهشت) به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت کار (World Day for Safety and Health at Work) در نظر گرفته شده که امسال برخلاف سالهای قبل که بر ضرورت حذف خشونت در محیط‌های کار تاکید می شد امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، بر جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی در محل کار تمرکز یافته است.

روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، از سوی سازمان بین‌المللی کار به منظور بکارگیری اقدامات جهانی در خصوص پیشگیری از آسیب‌دیدگی ها و مرگ و میرهای ناشی از کار، افزایش آگاهی درباره اتخاذ رویکردهای ایمن در اماکن کاری و اهمیت نقش خدمات ایمنی و بهداشت شغلی نامگذاری شده است.

این رویداد جهانی، بر ضرورت افزایش ایمنی کار، بهداشت مشاغل و ایجاد محیط‌های کاری ایمن تأکید دارد و فرصت مناسبی برای روشنگری اذهان عمومی نسبت به موضوع بهداشت و ایمنی محیط کار است تا با فراهم آوردن بستر مطالعات و یافته های علمی، پژوهشی و کاربردی برای شناسایی مخاطرات شغلی، در جهت اجرای روش‌های صحیح کنترل و ارتقای سطح سلامت نیروهای کار اقدام شود.

سازمان جهانی کار درصدد است به منظور ترغیب مشارکت‌های بین‌المللی سه‌جانبه میان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران برای گفتگو در زمینه ایمنی و سلامت در محل کار، اقداماتی انجام دهد و در راستای کاهش نگرانی ها نسبت به کووید ۱۹، تمامی محیط‌های کاری را برای سازگاری سریع با شیوه‌های جدید و اعمال تحولات لازم ملزم کند.

به گزارش ایسنا، برآورد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان طبق گزارش سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که حوادث جدی مربوط به بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار، بیش از دو میلیون نفر در سال است که هزینه‌ای بالغ بر چهار تا ۶ درصد تولید ناخالص جهان را شامل‌ می‌شود به نحوی که سالانه دو میلیون و ۷۸۰ هزار مرگ ناشی از آسیب‌های کار گزارش می‌شود که از این رقم حدود ۸۶ درصد مربوط به بیماری‌های مرتبط با کار و ۱۳ درصد مربوط به حوادث شغلی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی ضمن تبریک روز جهانی اعلام کرده است: "هرسال کارگران جهان آثار زیان‌بار صدها میلیون حادثه و بیماری شغلی را تحمل می‌کنند که علاوه بر بار مالی و هزینه‌های پنهان اقتصادی، موجب رنج و دردهای انسانی ناشی از پیامدهای ناگوار و غیر قابل اندازه‌گیری می‌شود؛ این موضوع، زمانی بیشتر ناراحت‌کننده و تأسف برانگیز می‌شود که به خوبی می دانیم اغلب حوادث و بیماری‌های شغلی قابل پیشگیری است. "

وی روز جهانی ایمنی و بهداشت کار را مهم‌ترین راهبرد سازمان بین‌المللی کار برای ارتقای ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری می داند که از طریق افزایش سطح آگاهی و هماهنگی دولت‌ها و شرکای اجتماعی آنها متجلی می‌شود.

به گفته شریعتمداری "حدود دو میلیارد کارگر در سراسر جهان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و این مساله، ضرورت پیش‌بینی اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارفرمایان را بیش از پیش نشان می دهد. "

وزیر کار با بیان اینکه همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا نه تنها موجب نگرانی عمیق دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران شده، بلکه نظام‌های سلامت را در پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان به چالش کشیده است، می گوید: "وخامت اوضاع به حدی است که سازمان بین‌المللی کار با هدف تشویق و ترغیب گفت و گوهای ملی سه جانبه درباره ایمنی و سلامت محیط کار، شعار پیشین این رویداد در سال ۲۰۲۰ یعنی پیشگیری از خشونت، رنج و آزار در دنیای کار را به آمادگی و پاسخ به بیماری همه گیری کووید ۱۹، تمرکز بر ایمنی و سلامت در محل کار تغییر داده است. "

وی معتقد است گفت وگوی اجتماعی و سه جانبه‌گرایی، مهمترین راه حفظ و صیانت از نیروی کار است و بر همین اساس، دولت اقدامات یکپارچه و گسترده‌ای را با تمرکز بر محورهای حمایتی و نظارتی کارفرمایان و کارگران و استفاده از ظرفیت‌های گفت وگوی اجتماعی با هدف صیانت از سلامت کارگران در محل کار و جامعه توأم با حفظ اشتغال پیش‌بینی کرده است.

در راستای روز جهانی ایمنی و بهداشت کار هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با گرامیداشت یاد و خاطره کارگران آسیب دیده و جانباخته در حوادث شغلی و محیط ها کاری به ویژه مدافعان سلامت کشور در روزهای سخت کرونا بر اهمیت نقش آموزش در محیط های کاری و رعایت نکایت ایمنی و بهداشت کار تاکید دارد.

به اعتقاد وی، آشنایی با محیط کار و رعایت نکات ایمنی از بروز آسیب‌های ناشی از کار پیشگیری و مانع بروز حوادث شغلی و جانباختن کارگران می شود.

بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز با تبریک این روز از کارفرمایان خواست تا محیطی ایمن را برای کار و فعالیت کارگران فراهم کنند و در شرایط حاضر که با چالش بیماری کرونا در کشور روبه رو هستیم، تجهیزات و امکانات بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش را در اختیار کارگران قرار بدهند.

وی با تاکید بر رعایت نکات بهداشتی و ایمنی توسط کارگران در محیط های کار تصریح کرد: قانون کار در فصل چهارم بر اهمیت موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید دارد و در ماده ۸۵ قانون در راستای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی به منظور تامین حفاظت فنی و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می شود برای تمام کارگاهها، کارگران، کارآموزان و کارفرمایان لازم الاجرا است.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان یا مسئولین واحد است و لازم است برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات مورد نیاز را در اختیار کارگر قرار دهند.

