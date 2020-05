اگر با هر متخصص پزشکی صحبت کنید به شما خواهد گفت که چیزی به نام درمان ریشه‌کن‌کننده برای یک ویروس وجود ندارد. ویروس ها، میکروب های بسیار ریزی هستند که می توانند در بدن یک میزبان، مانند انسان و با استفاده از سلول های او تکثیر شده و بر همین اساس، هدف قرار دادن آنها با یک درمان خاص دشوار است. سیستم ایمنی بدن تنها دفاعی است که ما در برابر ویروس ها داریم. بر خلاف باکتری ها، که می توان با استفاده از آنتی بیوتیک ها آنها را نابود کرد، عفونت های ویروسی، از جمله کروناویروس، بیماری هایی هستند که بدن ما مجبور است به تنهایی در برابر آنها مبارزه کند.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از "ایت دیس" نوشت: «این شرایط ممکن است نگران کننده به نظر برسد اما برخی اقدامات می توانند به تقویت سیستم ایمنی کمک کرده و برای بهبودی سریع‌تر عفونت های ویروسی فرصت بهتری را در اختیار بدن ما قرار دهد. لازم به ذکر نیست که هر چه واکنش سیستم ایمنی شما قوی‌تر باشد، علائم بیماری نیز خفیف‌تر خواهند بود.

در خط مقدم تلاش برای تقویت سیستم ایمنی سه عامل کلیدی وجود دارند: خواب با کیفیت، ورزش منظم و یک رژیم غذایی سالم. طی یک دوره بیماری همه گیر ویروسی همانند آن چه در حال حاضر تجربه می کنیم، دنبال کردن یک رژیم غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر چه چیزی به عنوان غذاهایی که می توانند ویروس را از بین ببرند، وجود ندارند، برخی مواد غذایی می توانند به تقویت واکنش ایمنی در برابر حملات ویروسی کمک کنند.

در شرایطی که مصرف مواد غذایی خاص پس از تماس با ویروس از ابتلا به بیماری پیشگیری نخواهند کرد اما دریافت ویتامین ها و مواد معدنی مختلف به میزان کافی از رژیم غذایی روزانه عاملی کلیدی در حفظ قدرت سیستم ایمنی بدن محسوب می شود. سپس، سیستم ایمنی می تواند به خوبی با بیماری مبارزه کرده و به طور بالقوه شدت آن را کاهش داده و روند بهبودی تسریع شود.

مواد غذایی سرشار از ویتامین C

بیشتر ما می دانیم که ویتامین C برای واکنش ایمنی خوب و قوی ضروری است. اما زمانی که بدن ما در معرض یک حمله ویروسی قرار می گیرد، این واکنش از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. برخی شواهد علمی نشان می دهند که افزایش مصرف ویتامین C و پروبیوتیک ها می تواند به بهبودی سریع‌تر عفونت های ویروسی کمک کند.

مقدار مصرف توصیه شده روزانه ویتامین C برای زنان ۷۵ میلی گرم و برای مردان ۹۰ میلی گرم است که البته مقادیر به مراتب بیشتر از این را می توانید بدون بروز مشکل مصرف کنید. افزایش مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین C راهبرد خوبی طی دوران همه گیری بیماری کنونی است. میوه های خانواده مرکبات یکی از شناخته شده‌ترین منابع غذایی برای ویتامین C هستند و از دیگر منابع خوب برای این ماده مغذی می توان به توت فرنگی، انبه و سبزیجات سبز مانند اسفناج، بروکلی و جوانه های بروکسل اشاره کرد.

مواد غذایی سرشار از روی

روی یکی از مواد مغذی بسیار توصیه شده برای پشتیبانی از فعالیت سلول های ایمنی و تولید پادتن ها علیه پاتوژن ها (عوامل بیماری‌زا)، از جمله ویروس ها است. افزودن غلات کامل مانند سریال های غلات کامل، برنج قهوه ای و جو دوسر به رژیم غذایی می تواند به افزایش دریافت روی کمک کند. مکمل های روی نیز در دسترس هستند اما باید پیش از مصرف آنها با پزشک خود مشورت کنید زیرا مقادیر زیاد روی می تواند با بروز برخی عوارض جانبی همراه باشد.

پری‌بیوتیک ها و پروبیوتیک ها

زمانی که از یک رژیم غذایی سالم صحبت می شود، حفظ سلامت روده یکی از مهم‌ترین اصول است. میکروبیوم - میکروارگانیسم هایی که در روده انسان زندگی می کنند - به کنترل عملکردهای کلیدی مانند جذب مواد مغذی و فرآیندهای التهابی کمک می کنند. یک بی تعادلی در میکروبیوم روده می تواند به مشکلات گوارشی و دیگر مشکلات سلامت از جمله سندرم روده تحریک پذیر، چاقی و دیابت منجر شود. اگرچه شاید هنگام فکر درباره پیشگیری از بیماری های ویروسی، مانند آنفلوآنزای فصلی، کمتر پیش بیاید که به سلامت روده فکر کنید، اما این بخش نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا می کند. پژوهش ها نشان داده اند که پروبیوتیک ها می توانند به افزایش تولید پادتن های طبیعی کمک کرده و واکنش سیستم ایمنی بدن به عفونت ویروسی را بهینه‌سازی کنند.

برای حفظ سلامت روده، شما می توانید سهم مواد غذایی سرشار از پری‌بیوتیک ها و پروبیوتیک ها را در رژیم غذایی خود هرچه بیشتر افزایش دهید. از منابع غذایی خوب برای آنها می توان به غذاهای تخمیر شده مانند کیمچی، میسو، کلم ترش و کامبوچا و محصولات لبنی مانند کفیر و ماست اشاره کرد. از دیگر منابع گیاهی خوب برای پری‌بیوتیک ها و پروبیوتیک ها می توان به کنگر فرنگی، قارچ و مارچوبه اشاره کرد.

مواد غذایی سرشار از ویتامین D

افزون بر نقش مهمی که در کمک به عملکرد مطلوب سیستم ایمنی ایفا می کند، برخی مطالعات نشان داده اند که ویتامین D به طور خاص با کاهش احتمال ابتلا به آنفلوآنزا که یک عفونت ویروسی محسوب می شود، پیوند خورده است. شما می توانید منابع غذایی سرشار از ویتامین D مانند ماست و شیر کم چرب، ماهی های تن، سالمون و دیگر ماهی های چرب، جگر، زرده تخم مرغ، پنیر و خوراکی های غنی شده با این ویتامین مانند شیر سویا و آب پرتقال را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنید.

مواد غذایی سرشار از فیبر

حفظ سلامت دستگاه گوارش بخشی مهم از تقویت سلامت کلی سیستم ایمنی بدن محسوب می شود. یک رژیم غذایی سرشار از فیبر روش خوبی برای تقویت سلامت کلی و آمادگی بهتر بدن برای مبارزه با بیماری ها است. از آنجایی که بیشتر سلول های ایمنی در دستگاه گوارش تولید می شوند، دنبال کردن یک رژیم غذایی سرشار از فیبر حاوی میوه ها، سبزیجات، و غلات کامل می تواند به بهینه‌سازی عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کند.

سیر

اگرچه شواهد قطعی درباره ضد ویروس بودن سیر وجود ندارد، مطالعات نشان داده اند که این ماده غذایی می تواند احتمال ابتلا به عفونت های ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفلوآنزا و همچنین شدت علائم بیماری را کاهش دهد.

همچنین، سیر به عنوان یک ماده غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی شناخته می شود و سال هاست که به واسطه خواص شگفت انگیز خود مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی پژوهش ها نشان داده اند که سیر از ویژگی های بیولوژیکی مختلفی از جمله خواص ضد سرطان، ضد دیابت، آنتی اکسیدانی، محافظت از کلیه ها، ضد آترواسکلروتیک، ضد باکتری، ضد قارچ، و ضد پرفشاری خون برخوردار است. مصرف سیر به صورت خام توصیه شده است زیرا پختن آن موجب از بین رفتن برخی آثار تقویت کننده سیستم ایمنی می شود. برای کسب نتایج بهتر سیر را پیش از مصرف خرد یا له کنید.

الدربری

الدربری یک ابرماده غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها است و برخی مطالعات نشان داده اند که این میوه ممکن است دارای خواص درمانی در برابر بیماری های ویروسی مانند آنفلوانزا نیز باشد. الدربری کالری کمی دارد اما سرشار از فیبر و ویتامین C است که هر دو برای مبارزه با بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. الدربری از فواید ضد ویروس بالقوه برخوردار است. برخی پژوهش ها نشان داده اند که الدربری و یک رژیم غذایی سرشار از فیبر می تواند به محافظت در برابر ویروس آنفلوآنزا کمک کند اما بیشتر آنها کارآزمایی های کنترل شده نبوده و برای تایید نتایج به پژوهش های بیشتری در این زمینه نیاز است.

الدربری به صورت میوه تازه و مکمل ها در دسترس است.

