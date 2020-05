برگزاری دوره آموزشی زبان verilog

انجمن علمی دانشجویی برق شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی دوره آموزشی زبان verilog را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، Verilog یک زبان توصیف سخت افزاری (Hardware Description Language) یا HDL است که برای مدل کردن سیستم‌­های الکتریکی از آن استفاده می‌شود. معمولا از Verilog برای طراحی مدارهای دیجیتال استفاده می‌شود.

hat is HDL"- "VHDL versus Verilog"- "Verilog basics"- "Module definition in Verilog" - "Structural modeling"- "Dataflow modeling"- "Behavioral modeling"- "Test bench creation" "Function simulations with ModelSim Tool"- "Blocking and non_blocking assignments"- "Finite state machine(FSM) design" - "Design and synthesize sample circuits on FPGA" از جمله سرفصل‌های این دوره است که با تدریس دکتر سید جوادی آموزش داده می‌شود.

دوره آموزشی زبان verilog به مدت ۱۲ ساعت، از ۸ خرداد ۹۹ ، ساعت ۵ الی ۸ بعدازظهر برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته و مقطع تحصیلی، شماره تماس خود را به آیدی edu_aesa_pwut@ ارسال کنند.

انتهای پیام