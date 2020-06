کسوف "حلقه آتش" 21 ژوئن2020

ایسنا/خراسان رضوی ستاره‌شناسان در نیمکره شرقی زمین با گرفتگی خورشیدی "حلقه آتش" در انقلاب تابستانی روبرو می‌شوند. این نوع گرفتگی با "حلقه آتش" خیره‌کننده آن، گرفتگی کامل نیست و لبه‌های خورشید در اطراف ماه دیده می‌شود.

به گزارش سی ان ان، الکس یانگ، دانشیار بخش هلیوفیزیک ناسا از مرکز پرواز فضایی گودارد می‌گوید: "گرفتگی‌های حلقوی با گرفتگی‌های کلی شباهت دارند و ماه، زمین و خورشید در یک ردیف قرارگرفته و ماه به‌طور مستقیم در مقابل خورشید حرکت می‌کند."

وی اظهار کرد: در خوشید گرفتگی کنونی ماه به‌طور کامل خورشید را مسدود نمی‌کند زیرا ماه دورتر است و بنابراین اندازه ظاهری آن در آسمان کوچک‌تر از خورشید است. این بدان معنی است که یک حلقه باریک از خورشید قابل‌مشاهده است.

وی خاطرنشان کرد: گرفتگی‌های خورشیدی حدود دو هفته قبل یا بعد از ماه گرفتگی رخ می‌دهد. در پنجم ژوئن ماه گرفتگی رخ‌داده و مورد بعدی در پنج جولای خواهد بود.

خورشیدگرفتگی 21 ژوئن در چه مکانی قابل رویت خواهد بود؟

"حلقه آتش" از ساعت 47 دقیقه بامداد 21 ژوئن آغاز خواهد شد.در 21 ژوئن از یک مسیر باریک از طلوع آفتاب( ET (4:47 UTC در آفریقا شروع می‌شود و سرانجام قبل از پایان غروب خورشید بر فراز اقیانوس آرام به سمت چین حرکت می‌کند. اوج آن ساعت 2:40 دقیقه (ET (6:40 UTC صبح خواهد بود و در حدود 4:32 دقیقه صبح ( ET (8:32 UTC به پایان می‌رسد.

یانگ گفت: این خورشیدگرفتگی در آفریقای مرکزی، شبه‌جزیره عربستان، پاکستان، هندوستان شمالی و جنوب و مرکز چین قابل‌مشاهده خواهد بود. وی اضافه کرد: یک گرفتگی جزئی در بیشتر آسیا، آفریقا، جنوب و شرق اروپا، شمال استرالیا و بخش‌هایی از اقیانوس آرام و اقیانوس‌ هند دیده خواهد شد. مدت‌زمان عبور از مکان‌های جداگانه تقریبا حدود یک دقیقه و نیم خواهد بود.

این کسوف در سراسر ایران نیز قابل‌مشاهده است اما در تمامی نقاط یکسان نخواهد بود و به‌طور متوسط ۴۸ درصد خورشید گرفته می‌شود و هرچقدر به سمت جنوب شرق کشور برویم زمان و درصد خورشیدگرفتگی بیشتر خواهد شد. در ایران این خورشیدگرفتگی حدود ۹ صبح شروع و ساعت 11و نیم به پایان می‌رسد.

مشاهده خورشید گرفتگی

اگرچه این کسوف یک گرفتگی کامل خورشیدی نیست، اما باید با استفاده از اقدامات ایمنی، گرفتگی را تماشا کنید.

یانگ گفت: "ازآنجاکه خورشید بسیار روشن است، نباید بدون محافظ آن را مشاهده کنید.برای استفاده با تلسکوپ یا دوربین شکاری به عینک ایمن خورشیدی یا فیلترهای ویژه نیاز دارید."

هرگونه نگاهی به درخشش خورشید خطرناک است. نگاه مستقیم به روشنایی قدرتمند خورشید می‌تواند باعث آسیب به شبکیه، قسمت حساس به نور چشم شود. حتی کمترین میزان قرار گرفتن در معرض این نور می‌تواند باعث تاری دید یا نابینایی موقتی شود.

مطمئن شوید که عینک خورشید گرفتگی شما با استاندارد ایمنی بین‌المللی ISO 12312-2 مطابقت دارد. برای آزمایش ایمنی ، تنها چیزی که می‌توانید از طریق فیلتر خورشیدی ایمن مشاهده کنید، خود خورشید است. اگر به اطراف خود نگاه کنید و چیزهایی مانند چراغ‌های معمولی خانگی را می‌بینید، عینک ایمن نیست.

اگر وسوسه شدید از عینک‌های خورشیدگرفتگی سه سال گذشته یا قبل از آن استفاده کنید، آنها قبل از اجرای استاندارد بین‌المللی ایمنی ساخته‌شده‌اند و شما نمی‌توانید بیش از 3 دقیقه از طریق آنها خورشید را مشاهده کنید. طبق گفته انجمن نجوم آمریکا، این عینک‌ها باید دور ریخته شود.

ستاره شناسان بدون مرز عینک تهیه می‌کنند

به یاد دارید که یک ماه‌گرفتگی در ایالات‌متحده در آگوست سال 2017 رخ‌داد. میلیون‌ها آمریکایی برای تماشای ایمن "گرفتگی قرن"، از عینک‌های خورشید گرفتگی استفاده کردند.

اخترشناسان بدون مرز اقدام به جمع‌آوری عینک‌های خورشید گرفتگی پس‌ازاین کسوف کردند. بیش از هزار مرکز جمع‌آوری در سراسر ایالات‌متحده ازجمله مدارس، موزه‌ها، پارک‌های ملی و ایستگاه‌های پلیس به بازیافت عینک کمک کردند.

سپس آنها را به یک انبار اکتشاف‌های علمی ارسال کردند تا توسط یک گروه غیرانتفاعی، شمال غربی آرکانزاس فضایی مورد بازرسی قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها دوباره قابل استفاده هستند.

بیش از 5 میلیون عینک جمع‌آوری شد و اخترشناسان بدون مرز آنها را در مناطقی توزیع کردند که گرفتگی‌های خورشیدی قابل‌مشاهده خواهند بود.

حدود 16هزار عینک از ایالات‌متحده به اتیوپی فرستاده‌شده است تا افراد در مسیر خورشید گرفتگی حلقوی بتوانند با خیال راحت آن را مشاهده کنند.

زئو چیو مدیر اجرایی موقت ستاره شناسان بدون مرز در بیانیه‌ای گفت: ما در شرایط کنونی امیدواریم با اشتراک‌گذاری ابزارها از مرزها فراتر برویم و شاهد زیبایی طبیعی یک خورشیدگرفتگی باشیم و احساس آرامش و همبستگی کسب کنیم.

اول ایمنی بعد مشاهده

اگر قصد تماشای گرفتگی از طریق دوربین، تلسکوپ یا دوربین شکاری را دارید، یک فیلتر خورشیدی بخرید تا در انتهای لنز قرار دهید. بدون فیلتر نور شدید از ابزار شما عبور کرده و باعث آسیب‌دیدگی چشم می‌شود.

طبق انجمن نجوم آمریکا نکات ایمنی ذیل را در نظر بگیرید:

• همیشه فیلتر خورشیدی خود را قبل از استفاده بررسی کنید. اگر خراشیده، سوراخ شده، پاره شده و یا آسیب‌دیده باشد آن را دور بیندازید. تمام دستورالعمل‌های چاپ‌شده یا بسته‌بندی‌شده فیلتر را بخوانید و انجام دهید.

• همیشه بر کودکانی که از فیلترهای خورشیدی استفاده می‌کنند، نظارت کنید.

• اگر به‌طورمعمول عینک می‌پوشید، عینک خود را پوشیده و عینک‌های خورشید گرفتگی را روی آنها قرار دهید.

• قبل از نگاه کردن به خورشید درخشان، چشمان خود را با عینک گرفتگی یا منظره یاب خورشید بپوشانید.

• از طریق دوربین بدون فیلتر، تلسکوپ، دوربین شکاری و یا دستگاه نوری دیگر، به خورشید نگاه نکنید.

• به‌طور مشابه، هنگام استفاده از عینک خورشید یا منظره یاب خورشیدی خود، از طریق دوربین، تلسکوپ، دوربین شکاری یا هر وسیله نوری دیگر به خورشید نگاه نکنید. پرتوهای خورشیدی شدید می‌تواند با صدمه وارد فیلتر شده و به چشمان شما وارد شود و این باعث صدمه جدی می‌شود.

• قبل از استفاده از فیلتر خورشیدی با دوربین، تلسکوپ، دوربین شکاری یا هر وسیله نوری دیگر، به توصیه‌های مشاوران متخصص اخترشناسی عمل کنید. توجه داشته باشید که فیلترهای خورشیدی باید در قسمت جلوی تلسکوپ، دوربین شکاری، لنز دوربین یا موارد دیگر نصب شوند.

