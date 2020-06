عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی جایزه مسابقه بین‌المللی مقالات IPC ۲۰۲۰ دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، مقاله علمی دکتر گل‌نسا گلینی مقدم، عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در مسابقه بین المللی مقالات IPC ۲۰۲۰ (انجمن علوم ارتباطات و تکنولوژی) کشور آمریکا به عنوان مقاله اول پذیرفته شد و جایزه بین المللی دریافت کرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان این مقاله (Visibility of Library and Information Science and Scientific Communication in Iran ) است.

گلینی مقدم، برنده جایزه ۱۵۰۰ دلاری کمک هزینه شرکت در نشست سالانه پیتس بورگ و عضویت در انجمن علوم ارتباطات و تکنولوژی شده است.

