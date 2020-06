توانایی بینی در مسیریابی منبع بو به صورت ناخودآگاه

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که سوراخ بینی می‌تواند بوها را به صورت مستقل از یک بوی دیگر، تشخیص دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، محققان چینی دریافتند که سوراخ بینی این توانایی را دارد که بوهای مختلف را به صورت مستقل از یکدیگر تشخیص دهد و به صورت ناخودآگاه شما را به سمت منبع بو هدایت کند.

این محققان دریافتند که بکارگیری بوها با شدت‌های متفاوت در سوراخ بینی افراد طی آزمایشات، بر ادراک آنها از حرکات بصری شبیه‌سازی شده تاثیر می‌گذارد.

این یافته‌ها اثبات کرد که حتی اگر ما از منبع بو آگاه نباشیم، حس بویایی ما به صورت "استریو" کار می‌کند. درست مانند بینایی و شنوایی ما.

پژوهش مذکور توسط یک روانشناس به نام "ون ژوو"( Wen Zhou) و همکارانش انجام شد.

این محققان در مقاله خود نوشتند: مغز انسان از تفاوت‌های ظریف میان ورودی‌های چشم‌ها و گوش‌ها استفاده می‌کند تا تجربه‌های سه‌بعدی بسازد و محیط را مسیریابی کند.

آن‌ها اضافه کردند: ولی نحوه انجام این کار برای بویایی تاکنون نامشخص بود.

در این پژوهش ۲۱۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند و از آنها خواسته شد که یک میدان متحرک از نقاط که حرکت را شبیه‌سازی می‌کرد، مشاهده کنند.

نتایج نشان داد که انسان‌ها حس استریو بویایی دارند که به طور ناخودآگاه به سمت مسیر بو هدایت می‌شوند.

نتایج این پژوهش در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" انتشار یافت.

