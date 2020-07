مذاکره ویدئویی وزرای خارجه ایران و چین

وزرای خارجه ایران و چین در خصوص تعمیق مشارکت جامع راهبردی بین دو کشور، پیشبرد برنامه 25 ساله همکاری‌های دوجانبه، و تقویت حمایت متقابل در امور بین المللی مذاکره کردند و به توافق رسیدند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود به زبان چینی نوشت: «بسیار خرسندم که در شب جشنواره دراگون بوت در چین با وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین، مذاکرات ویدیویی داشتم. ما در خصوص تعمیق مشارکت جامع راهبردی بین دو کشور، پیش برد برنامه 25 ساله همکاری‌های دوجانبه، و تقویت حمایت متقابل در امور بین المللی به توافق رسیدیم. ما مجددا بر حمایت خودمان از برجام، چندجانبه گرایی و قوانین بین‌الملل تاکید کردیم و مشترکا مخالفت خود با یکجانبه گرایی و تضعیف برجام را ابراز نمودیم. از فرصت بهره جسته، برای دوستان چینی جشنواره دراگون بوت شادی را آرزومندم.»

ترجمه انگلیسی توییت وزیر امور خارجه به زبان چینی هم به این شرح است:



On the eve of the Dragon Boat Festival in China, I am very pleased to hold a video conference meeting with Wang Yi, State Councilor and foreign minister of China. We agreed on deepening the comprehensive strategic partnership between the two countries, promoting the 25-year bilateral cooperation plan, and strengthening mutual support in international affairs. We reaffirmed our support for the Iranian nuclear agreement, multilateralism and international law, and jointly expressed our objection to the unilateralism and the weakening of the Iranian nuclear agreement. I take this opportunity to wish Chinese friends a happy Dragon Boat Festival!

انتهای پیام