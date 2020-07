نقش چند ویتامین معروف در پیشگیری از ابتلا به کرونا

ایسنا/خوزستان یک متخصص تغذیه با اشاره به نقش مواد غذایی مختلف در تقویت سیستم ایمنی به منظور کاهش شانس ابتلا به کرونا گفت: برای تقویت سیستم ایمنی بدن به تغذیه متعادل نیاز داریم و همه اجزای یک غذا باید در تغذیه ما وجود داشته باشد زیرا هیچ ماده غذایی اختصاصی برای تغییر سیستم ایمنی بدن وجود ندارد که بتواند معجزه کند.

دکتر مجید محمدشاهی اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از افراد فکر می‌کنند می‌توانند با روش‌های تغذیه‌ای از ابتلا به کرونا پیشگیری کنند و نسبت به این بیماری ایمنی کاملی داشته باشند در حالی که مهم‌ترین اصل در پیشگیری از ابتلا به کرونا، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: کووید - ۱۹ یک بیماری جدید است که هنوز مطالعات زیادی در خصوص آن انجام نشده است و مطالعات نیز زمان‌بر هستند و باید منتظر بمانیم کامل شوند، در نتیجه هر دستور غذایی که توصیه می‌شود صرفا به منظور تقویت سیستم ایمنی و برای کاهش شانس ابتلا است و این، به معنی مصون نگهداشتن از ابتلا یا عدم ابتلا نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: برخی فکر می‌کنند بسیار قوی هستند و یا چون وزن بالایی دارند به کرونا مبتلا نمی‌شوند در حالی که مشاهده می‌کنیم ابتلای افراد خیلی چاق به کرونا حتی از ابتلای بیماران دیابتی به این بیماری بیشتر است. پس از سن، عامل خطر اصلی ابتلا، چاقی است بنابراین نباید گول ظاهر و هیکل را بخوریم.

محمدشاهی اضافه کرد: سبک زندگی بر سیستم ایمنی بدن تاثیرگذار است؛ در این ایام، ساعت خواب بیشتر مردم تغییر کرده است؛ خوابیدن روز و نخوابیدن در شب باعث می شود نقص سیستم ایمنی بدن به ویژه در کودکان ایجاد شود.

این متخصص تغذیه ادامه داد: متخصصان توصیه کرده‌اند که از کم غذا خوردن خودداری شود زیرا ممکن است منجر به ضعیف شدن سیستم ایمنی شود بنابراین همیشه باید در حد معقولی غذا خورد. رژیم‌های سخت می‌توانند سیستم ایمنی بدن را ضعیف‌تر کنند؛ حداقل کالری مجاز مصرف روزانه ۱۲۰۰ کیلوکالری است و مصرف کمتر از این میزان کالری موجب نقص سیستم ایمنی بدن می‌شود.

محمدشاهی با اشاره به اپیدمی کمبود جهانی ویتامین D گفت: ویتامین D منبع غذایی زیادی ندارد و کمتر از ۵ درصد نیاز بدن به این ویتامین از غذا دریافت می‌شود و عمده نیاز بدن به ویتامین D را از نور خورشید می‌گیریم که در حال حاضر در منزل ماندن مردم ممکن است موجب پایین آمدن سطح ویتامین D شود و اپیدمی کمبود جهانی ویتامین D نیز در این خصوص وجود دارد. برای جبران کمبود این ویتامین، باید مکمل‌هایی طبق نظر پزشک استفاده شود.

این متخصص تغذیه بیان کرد: از گذشته تاکنون مقالات زیادی درباره ارتباط مستمر مصرف برخی مواد غذایی مانند انواع قارچ‌ها، زنجبیل، کیوی و شیرین‌بیان با سیستم ایمنی بدن وجود داشته است. درست است که اگر فردی در مدت طولانی و به صورت مداوم این مواد غذایی را استفاده کند، بر سیستم ایمنی وی تاثیرگذار خواهد بود اما این موضوع به معنای این نیست که مصرف این مواد غذایی، دارو یا راه حل قطعی جلوگیری از ابتلا است.

وی افزود: در حال حاضر به اشتباه به مردم توصیه می‌شود که لبنیات مصرف نکنند در حالی که لبنیات از اجزای اصلی غذا هستند و در سیستم ایمنی بدن بسیار تاثیرگذارند. تاکید می‌شود از لبنیات انواع تخمیری که اثر زیادی بر سیستم ایمنی بدن دارند، استفاده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در ابتدای شیوع کرونا بحث استفاده از منابع دارای ویتامین C بسیار مطرح بود و حتی مکمل ویتامین C در داروخانه‌ها یافت نمی‌شد؛ همچنان توصیه می‌شود که مصرف میوه و سبزی خام و تازه برای دریافت ویتامین C کافی است و نیازی به مصرف مکمل نیست.

وی افزود: ویتامین C جزو ویتامین‌هایی است که به سرعت تخریب می‌شود. کافی است یک میوه را قاچ کنیم و روی میز بماند؛ در مدت کمتر از یک ساعت ویتامین C آن از بین می‌رود.

محمدشاهی بیان کرد: همچنین این ویتامین به فریز شدن و حرارت حساس است؛ اگر سبزیجات را بخارپز کنیم ویتامین C آنها از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه بیش از ۵۰۰ میلی‌گرم مکمل، در درازمدت می‌تواند عوارضی برجای بگذارد، افزود: اگر الگوی درست غذایی از همه گروه‌های غذایی داشته باشیم، نیازی به مصرف هیچ کدام از مکمل‌ها وجود ندارد.

این متخصص تغذیه بیان کرد: مراجعه‌کننده‌ای داشتم که دو میلیون تومان وام گرفته بود و برای اعضای خانواده‌اش مکمل خریده بود. به ما اعتراض می‌شود که مواد غذایی که توصیه می‌کنیم گران هستند در حالی که با مصرف یک قرص مکمل، مشکل رفع می‌شود؛ هنر متخصص تغذیه این است که به گونه‌ای برنامه غذایی را با هزینه‌های کم تنظیم کند.

وی در بخش دیگر صحبت خود با اشاره به ویتامین E در سیستم ایمنی گفت: ویتامین E یکی از ریزمغذی‌هایی است که در سیستم ایمنی نقش دارد؛ خانواده‌ها می‌توانند عدس و ماش جوان‌زده که سرشار از ویتامین E است را برای دریافت این ویتامین مصرف کنند. روغن‌های گیاهی نیز غنی از ویتامین E هستند.

محمدشاهی ادامه داد: زرده تخم مرغ و هویج نیز دارای ویتامین A هستند. مصرف سیر و پیاز هم در تقویت سیستم ایمنی بدن تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: کمبود آهن نیز با ضعف سیستم ایمنی ارتباط دارد؛ کمبود آهن به ویژه در زنان جوان به صورت شایع وجود دارد که برای رفع آن علاوه بر مصرف جگر و گوشت قرمز، مصرف سبزیجات با برگ سبز که منبع آهن هستند، توصیه می‌شود.

این متخصص تغذیه گفت: روی نیز در سیستم ایمنی بدن بسیار نقش دارد. روی در حبوبات از جمله عدس و در زرده تخم‌مرغ وجود دارد.

محمدشاهی افزود: به نظر می‌رسد گوشت ماهی بهترین تاثیر را در رفع نقص سیستم ایمنی بدن دارد. روغنی که در ماهی وجود دارد، می‌تواند نقش خوبی بر سیستم ایمنی داشته باشد. استفاده از روغن گیاهی نیز توصیه می‌شود البته باید به صورت تناوبی از این روغن‌ها استفاده شود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد،گفت: توصیه می‌شود ساعت قبل از نیمه‌شب گوشی تلفن خاموش شود و بخوابیم. نیم ساعت ورزش در صبح نیز در سیستم ایمنی بسیار تاثیرگذار است. همچنین وعده‌هایی غذایی زیاد و مصرف مایعات و سبزیجات فراوان توصیه می‌شود. در فصل گرما نیز یک لیتر آب با شش تا هفت قاشق مرباخوری عسل یا شکر و یک دوم قاشق چای‌خوری نمک مخلوط، برای پیشگیری از گرمازدگی در طول روز مصرف شود اما بیماران دارای فشار خون از این مخلوط استفاده نکنند.

