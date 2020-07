هوآوی ۵ شریک تجاری جدید را به مارکت App Gallery اضافه کرد

هوآوی در ادامه جذب شرکای تجاری و توسعه مارکت دیجیتالی خود یعنی اپ گالری، به تازگی پنج شریک تجاری جدید را به اکوسیستم خود اضافه کرده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام هوآوی، این مجموعه اعلام کرده که تعداد کاربران فعال ماهانه در اکوسیستم نرم‌افزاری‌اش ۲۵ درصد رشد داشته است. این شرکت همچنین برنامه‌ها و همکاری‌های مشترکی که اکوسیستم ۱+۸+Nاین شرکت را وسیع‌تر می‌کنند را معرفی کرد.

منظور از اکوسیستم ۱+۸+N ، اکوسیستم نرم افزاری و سخت‌افزاری هوآوی است که می‌تواند تجهیزات هوشمند مختلف را با استفاده از زیرساخت Huawei HiLink به یکدیگر متصل کند.

پنج شرکت و محصولات زیر به عنوان شرکای تجاری جدید هوآوی معرفی شده‌اند:

● سامسونیت (Samsonite)

● جاروبرقی رباتیک هوشمند ۳۶۰

● کارشر (Kärcher)

● کتری برقی هوشمند ترموستاتیک جویونگ (Joyoung)

● لامپ‌های اُپِل (OPPLE)

اما این محصولات چگونه به هوآوی و اپ گالری ربط پیدا می‌کند؟ سامسونیت می‌خواهد مزایای متصل بودن هنگام سفر را به کاربران ارائه دهد. کاربران ۱+۸+N می‌توانند به سادگی دستگاه هوآوی‌ خود را به قفل هوشمند سامسونیت نزدیک کنند تا در چمدان‌شان قفل شود. یا می‌توان به اضافه شدن جاروبرقی رباتیک ۳۶۰ به اکوسیستم ۱+۸+N اشاره کرد. این جاروبرقی رباتیک می‌تواند کف منزل را به صورت هوشمند و کاملا خودکار تمیز کند. امکان کنترل کردن و نظارت بر عملکرد این جاروی رباتیک از طریق اپلیکیشن Huawei AI Life فراهم می‌شود.

کاربران با استفاده از کارشر می‌توانند از میزان عمر فیلتر دستگاه تصفیه‌ آب و کیفیت آب منزل مطلع شوند. کنترل و نظارت بر این عملکرد هم با استفاده از اپلیکیشن Huawei AI Life میسر می‌شود. کتری برقی هوشمند ترموستاتیک جویونگ هم به اکوسیستم ۱+۸+N هوآوی اضافه می‌شود. کاربران می‌توانند کتری‌ هوشمند خود را را با استفاده از اپلیکیشن Huawei AI Life از راه دور کنترل کنند و بر عملکرد آن نظارت داشته باشند. لامپ‌های اوپل هم طیفی از محصولات روشنایی را به اکوسیستم هوآوی اضافه می‌کند.

علاوه بر این، شرکت هوآوی در حال افزودن اپلیکیشن‌های جدید به AppGallery است. شبکه‌های اجتماعی اضافه‌شده شامل تلگرام، وایبر و تیک‌تاک هستند. برنامه‌های ویرایش عکس از جمله Cut Cut، PicsArt و PhotoGrid هم در AppGallery قابل دسترس هستند.

سایر اپلیکیشن‌های اضافه‌شده به این شرح است:

● ورزش، رسانه و سرگرمی: برنامه‌های The Sun و The Times و اپلیکیشن‌های talkSPORT برای دوست‌داران ورزش

● بازی: آسفالت ۹ (Asphalt ۹)، کلش آو کینگز (Clash of Kings)، گیم آو ترونز (Game of Thrones)، رایز آو کینگ‌دامز (Rise of Kingdoms)

● نقشه، مسیریابی و جستجو: Qwant search، HereWeGo maps و سایژیک (Sygic navigation)

● سفر و گردش: بوکینگ دات کام (Booking.com)، اسکای‌اسکنر (Skyscanner) و Agoda که به هواپیمایی امارات (Emirates)، لوفت‌هانزا (Lufthansa)، ترکیش ایرلاینز (Turkish Airlines) و سایرین پیوسته‌اند.

● آموزش: ClasseViva، آموزش انگلیسی BBC و Kahoot

● خرید: Lidl، جی‌دی اسپورتس (JD Sports)، علی‌اکسپرس (AlliExpress) و راکوتن (Rakuten)

● مالی: ۲ بانک بزرگ اسپانیا با نام‌های Caixa Bank و Santander به موسسات مالی دیگر از قبیل BoC Pay، DBS Digibank، Eurobank و Société Générale پیوسته‌اند تا خدمات پایه‌ بانکی و سرویس‌های مالی را به کاربران ارائه دهند.

