ارتباط حافظه کاری با رعایت فاصله اجتماعی

ایسنا/خراسان رضوی نتایج یک مطالعه جدید نشان داد، ظرفیت حافظه کاری در رعایت فاصله اجتماعی طی مراحل اولیه بیماری همه‌گیر کووید-19 نقش مهمی ایفا می‌کند.

به گزارش ساینس دیلی، این‌که تصمیم گرفتید در مراحل اولیه کووید-19فاصله اجتماعی را رعایت کنید، بستگی به این دارد که چه میزان حافظه کاری شما می‌تواند اطلاعات را در خود ذخیره کند.

این یافته بسیار مهم نتیجه یک مقاله تحقیقاتی است که با همکاری وی وی ژانگ، دانشیار روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید ایالات متحده انجام‌شده و راهکارهای بالقوه را جهت رعایت بیشتر فاصله اجتماعی در بحران بهداشت عمومی ارائه می‌دهد.

محققان دریافتند، افرادی که ظرفیت حافظه کاری بالاتری دارند، نسبت به مزایای فاصله اجتماعی آگاهی بیشتری دارند و متعاقبا در مرحله اولیه شیوع کووید-19، دستورالعمل‌های مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی را راحت‌تر و سریع‌تر می‌پذیرند.

حافظه کاری فرایند روانی نگه‌داشتن اطلاعات در ذهن برای مدت‌زمانی کوتاه به‌طورمعمول فقط چند ثانیه است. اطلاعاتی که حافظه کاری می‌تواند ذخیره کند یا به عبارتی ظرفیت آن، پیش‌بینی کننده بسیاری از توانایی‌های ذهنی ازجمله هوش، درک و یادگیری است. جالب است حتی پس از کنترل آماری عوامل روان‌شناختی و اقتصادی اجتماعی همچون افسردگی و اضطراب، خصوصیات شخصیتی، تحصیلات، شعور و درآمد، این رابطه همچنان پابرجا است.

در ایالات‌متحده که در آن فاصله اجتماعی عمدتا داوطلبانه است، عدم رعایت فاصله اجتماعی به شکل گسترده همچنان ادامه دارد و به‌ویژه در مراحل اولیه بیماری همه‌گیر کووید-19بسیار بالابود. به گفته ژانگ، یکی از این دلایل نگرانی‌هایی در مورد ضرر و زیان‌های اقتصادی اجتماعی است که به‌طور طبیعی با فاصله اجتماعی پیش می‌آید. اما آنچه توانایی شناختی فرد برای تصمیم‌گیری در مورد پیروی از دستورالعمل‌های فاصله اجتماعی را تشکیل می‌دهد، تا حد زیادی ناشناخته است.

ژانگ اظهار کرد: یافته‌های ما ریشه‌شناختی جدیدی از رعایت فاصله اجتماعی در مرحله اولیه از بیماری همه‌گیر کووید-19را نشان می‌دهد. ما به این نتیجه رسیدیم که رعایت فاصله اجتماعی بستگی به یک فرایند تصمیم‌گیری پرتلاش در ارزیابی زیان‌ها در برابر فواید این رفتارها در حافظه کاری دارد نه اینکه صرفا یک عادت باشد. در افرادی که ظرفیت حافظه کاری آنها بیشتر است این فرایند تصمیم‌گیری به تلاش زیادی بستگی ندارد، درنتیجه این افراد بیشتر فاصله اجتماعی را رعایت می‌کنند.

برای این تحقیق 850 فرد ساکن ایالات‌متحده از 13 تا 25 ماه مارس، دو هفته اول پس از اعلامیه رئیس جمهور ایالات‌متحده در مورد اضطرار ملی شیوع کووید-19 بررسی شدند. شرکت‌کنندگان ابتدا به یک تحقیق آماری پاسخ دادند. سپس آن‌ها به مجموعه‌ای از پرسشنامه‌ها پاسخ دادند که اختلافات فردی آنان همچون خلق‌وخوی افسرده و احساس اضطراب را در رعایت فاصله اجتماعی نشان می‌داد. متغیرهای شخصیتی، هوش و درک شرکت‌کنندگان نیز در مورد معایب و مزایای فاصله اجتماعی اندازه‌گیری شد.

ژانگ بیان کرد: تفاوت‌های فردی در ظرفیت حافظه کاری می‌تواند رعایت فاصله اجتماعی را به‌خوبی بعضی از عوامل اجتماعی مانند ویژگی‌های شخصیتی پیش‌بینی کند. این مورد نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران باید توانایی‌های شناختی عمومی افراد را هنگام ترویج رفتارهایی که همه افراد جامعه ملزم به رعایت هستند مانند پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله اجتماعی، در نظر بگیرند.

ژانگ و همکاران وی شبکه‌های اجتماعی را به ترویج رفتارهایی که باید رعایت شوند و جلوگیری از انتشار اطلاعات افراطی دعوت می‌کنند. ژانگ معتقد است پیام در این رسانه‌ها باید مختصر و کوتاه باشد و فرایند تصمیم‌گیری را برای افراد آسان کند.

یافته‌های این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که یادگیری فاصله اجتماعی به‌عنوان یک هنجار جدید، نیاز به یک فرایند تصمیم‌گیری پرتلاش دارد که به حافظه کاری متکی است.

ژانگ افزود: نکته اصلی این است که ما نباید به رفتارهایی که عادت داریم، تکیه کنیم زیرا فاصله‌گذاری اجتماعی هنوز در جامعه آمریکایی به‌اندازه کافی برقرار نشده است. قبل از اینکه فاصله اجتماعی به یک عادت تبدیل شود و یک هنجار اجتماعی پذیرفته‌شده باشد، تصمیم‌گیری‌هایی مبنی بر پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی به تلاش ذهنی نیاز دارد (افراد باید ازلحاظ ذهنی خود را آماده کنند) درنتیجه ما باید تلاش کنیم تا بر تمایلات خود مبنی بر عدم رعایت فاصله اجتماعی غلبه کنیم.

ژانگ انتظار دارد که با گذر زمان در هنجارهای جدید اجتماعی مانند پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله اجتماعی که توسط جامعه رعایت شود، سهم حافظه کاری کاهش یابد. سرانجام فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک‌های صورت به یک عادت تبدیل می‌شود و رابطه آن‌ها با حافظه کاری کاهش می‌یابد.

در مرحله بعد، این گروه داده‌های جمع‌آوری‌شده سراسر ایالات‌متحده، چین و کره جنوبی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند تا عوامل اجتماعی و روانی محافظتی را که به افراد در مقابله با بیماری همه‌گیر کمک می‌کند، شناسایی کند.

همچنین محققان داده‌هایی در مورد ارتباط حافظه کاری با تبعیض نژادی طی شیوع بیماری را بررسی خواهند کرد.

نتایج این تحقیق در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشرشده است.

انتهای پیام