هپاتیت B و C در میان خون های اهدایی یک دهم جامعه است

میزان شیوع هپاتیت در جمعیت اهداکنندگان خون با فرهنگسازی، آموزش و ارتقای فرآیند های انتخاب اهداکننده و اجرای برنامه خودحذفی محرمانه و حذف خون جایگزین ۱۰ برابر کمتر از جمعیت عمومی کشور است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان انتقال خون به مناسبت روز جهانی هپاتیت مصادف با ۷ مرداد ماه جاری، اعلام کرد: در منطقه مدیترانه شرقی و آسیای میانه، کشور ما با برخورداری از بهترین شاخص های سلامت خون و کمترین میزان شیوع عفونت های منتقله از خون از جمله هپاتیت B و C و با افزایش شاخص اهداکنندگان مستمر خون، استفاده از کیت های غربالگری استاندارد، بهره گیری از سیستم اتوماسیون، اجرای روش های بهینه تولید در مراکز انتقال خون سراسر کشور سرآمد این کشورها است.



دکتر بشیر حاجی بیگی افزود: نرخ شیوع هپاتیت B و C در میان اهداکنندگان خون در ایران پایینترین نرخ در منطقه مدیترانه شرقی(EMRO) است و به ترتیب در هپاتیت B حدود ۳۶ نفر در صد هزار و در هپاتیت C تعداد ۱۶ نفر در صد هزار اهدا کننده خون است. این در حالی است که نرخ هپاتیت B و C در میان اهداکنندگان در برخی ازکشورهای منطقه به ترتیب در حدود ۵ و ۳ درصد است.



مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون، ایران را جزو شش کشور منطقه مدیترانه شرقی دانست که غربالگری هپاتیت B را بر روی تمامی خونهای اهدایی انجام می دهد.



وی تاکید کرد: سازمان انتقال خون ایران، برنامه ریشه کنی هپاتیت C را در بین اهداکنندگان خون در پیش گرفته و به دنبال رسیدن به خطر صفر هپاتیت B در سالهای آتی است و باید به روزی برسیم که مطمئن باشیم هیچ رخداد هپاتیت B و C متعاقب تزریق خون در کشور بروز نمی کند.

حاجی بیگی با اشاره به وجود دو میلیون نفر مبتلا به ویروس هپاتیت B مزمن و کمتر از ۳۰۰ هزار نفر مبتلا به هپاتیت C مزمن در کشور گفت: درحال حاضر با توجه به واکسیناسیون نوزادان علیه هپاتیت B، آمار هپاتیت B رو به کاهش است و این شیب کاهشی، آرامش اطمینان بخشی را برای عزیزان مصرف کننده خون و فرآورده های آن در کشور به دنبال دارد.



بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی تاکید کرد: خون هایی که از نظر هپاتیت و HIV در مراکز انتقال خون شناسایی می شوند از چرخه انتقال خون خارج می شود.

حاجی بیگی با اشاره به وجود ۲۹۰ میلیون نفر مبتلا به هپاتیت که حتی از بیماری خود اطلاع ندارند گفت: در روز جهانی هپاتیت، از مردم سراسر جهان خواسته شده است که آگاهی های عمومی را در این راستا ارتقا دهند تا بتوانند این میلیونها نفر را شناسایی کنند.

وی افزود: به همین منظور شعار روز جهانی امسال "پیدا کردن میلیون ها گم شده " find the “missing millions” است. با انجام واکسیناسیون هپاتیت بی(HBV) در کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۲ و رعایت اصول خود مراقبتی در اهداکنندگان مستمر خون در کشور گام مهمی در جهت افزایش ضریب امنیت و سلامت خون در جامعه و اهدا کنندگان خون برداشته شده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انتقال خون ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح واکسیناسیون هپاتیت B در میان اهدا کنندگان مستمر خون در کشور که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد، میزان شیوع هپاتیت بی (HBV) در بین اهداکنندگان مستمر خون در کشور تا سال ۱۴۰۰ به صفر برسد.

وی علت شیب کاهشی در میزان شیوع هپاتیت B در میان جمعیت اهدا کنندگان خون را، انتخاب اهدا کنندگان سالم توسط مراکز انتقال خون و حضور اهداکنندگان مستمر خون دانست. هم اکنون خون مصرفی در کشور با توجه به حضور اهداکنندگان مستمر خون در مراکز انتقال خون جزو سالم ترین خونها در دنیاست و ضریب امنیت و سلامت خون در ایران بسیار بالاست.

انتهای پیام