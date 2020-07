ایسنا/خراسان رضوی نتایج تحقیق دانشگاه کالیفرنیا، دیویس نشان می‌دهد، مناطق ثروتمند قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ بسیار فعال و پرتحرک بودند و بعد از همه‌گیری کرونا مناطق فقیرنشین بسیار فعال شدند.

به گزارش مدیکال نیوز، در این تحقیق، از داده‌های ناشناس دستگاه‌های مکان‌یابی بین ژانویه و آوریل سال ۲۰۲۰ استفاده شد تا مشخص شود که رعایت مسافت اجتماعی در ایالات‌متحده با اختلاف درآمد مرتبط است.

نتایج تحقیق نشان داد، حدود ۲۵ درصد از افراد ثروتمند طی این مدت در خانه بودند و در مقابل ۱۰ درصد از افراد فقیرنشین این دوران را در خانه سپری کردند.

جوکیم ویلی، دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاه کالیفرنیا، دیویس و محقق این تحقیق، اظهار کرد: قبل از همه‌گیری، افراد در ثروتمندترین محلات کمترین تمایل را داشتند که در یک روز به‌طور کامل در خانه بمانند. اما وقتی شرایط اضطراری آغاز شد، افرادی که در ثروتمندترین مناطق زندگی می‌کردند، بیشترین زمان را در خانه سپری کردند.

این مطالعه دلایل این عمل متناقض را مشخص نمی‌کند، اگرچه محققان سازوکارهای احتمالی را برجسته می‌کنند و متذکر می‌شوند که جوامع کم‌درآمد کارگرانی هستند که در مقایسه با افرادی که در مناطق مرفه‌تر فعالیت می‌کنند، از ظرفیت کمتری برای کار در خانه برخوردار هستند.

نتایج جدید حاکی از دو برابر شدن بیماری همه‌گیر در مناطق کم‌درآمد است. مطالعات قبلی نشان می‌دهد که دسترسی کمتری به مراقبت‌های بهداشتی در این مناطق وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که آنان همچنین فاصله‌گذاری اجتماعی را نیز کمتر رعایت می‌کنند.

مایکل اسپرینگبورن، اقتصاددان محیط‌زیست و دانشیار گروه علوم و سیاست محیط‌زیست این دانشگاه گفت: "همان‌طور که سیاست‌گذاران به فکر بسته‌های امدادی اضطراری هستند، باید به ضرورت ایجاد ظرفیت بالاتر برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر اقدامات مهم برای کاهش شیوع این بیماری در مناطق کم‌درآمد نیز توجه کنند. این فقط یک قطعه از مجموعه گسترده‌ای از نتایج نوظهور است که نشان می‌دهد که محله‌های با درآمد پایین به‌ویژه با پیشرفت همه‌گیری آسیب‌پذیر هستند. "

دانشمندان داده‌های تحرک را با استفاده از SafeGraph، Place IQ و Google Mobility که به‌طور رایگان برای محققان در این مطالعه به اشتراک گذاشته شده بود، بررسی کردند.

نتایج این تحقیق در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشرشده است.

