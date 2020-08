شماره ۱۵ نشریه «توان» فصلنامه انجمن علمی ـ دانشجویی مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، " انرژی از گذشته تا امروز"، " CNC machining"، "واتر جت/ اراده آب علیه فلز "، "توربین بخار /قلب تپنده نیروگاه"، " solar energy: a perfect solution to climate change"، "انرژی باد"، "آشنایی با چرخه و سوخت نیروگاه های بخار، گاز و سیکل ترکیبی"، " dynamic stall control of the wind turbine airfoil"، "موشک بالستیک/مهندسی ترسناک"، " carbonic airplane" ،" jet engine"،" a glance to the world of gyroscopes"، "سیستم خلأ در توربین های بخار"، از جمله مهمترین مباحث و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

نشریه «توان» به صاحب امتیازی انجمن علمی ـ دانشجویی مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسئولی کیوان حقانی و سردبیری سارا مخلصی به صورت فصلنامه منتشر می شود.

علاقمندان جهت دریافت و مشاهده نشریه می توانند به سایت انجمن علمی به آدرس MESBU.IR مراجعه کنند.

