برخی عادات می توانند احتمال مسدود شدن منافذ پوست را افزایش دهند.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از «د هلثی» نوشت: «هیچ فردی از ظاهر شدن چندین جوش روی پوست صورت خود خوشش نمی آید. جدا از هورمون ها، برخی عادات بد نیز می توانند موجب مسدود شدن منافذ پوست و در نهایت بزرگ‌تر دیده شدن آنها شوند.

پوست اندام حساسی است. از این رو، حتی فعالیت های ساده روزانه نیز می توانند موجب بروز مشکل در آن شوند. در صورت عدم رسیدگی به منافذ پوست که با مواردی مانند چربی، گرد و غبار و سلول های مرده پوست مسدود شده اند، احتمال مواجهه با جوش ها نیز افزایش می یابد و در بلندمدت می تواند موجب بزرگ شدن منافذ پوست شود.

اگرچه جوش ها می توانند به واسطه عوامل مختلفی شکل بگیرند اما منافذ مسدود شده پوست نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. در ادامه با برخی عادات که می توانند احتمال مسدود شدن منافذ پوست را افزایش دهند بیشتر آشنا می شویم.

سیگار کشیدن

مطالعه ای در سال ۲۰۱۷ که در نشریه the International Journal of Research in Dermatology منتشر شد، نشان داد مردانی که سیگار می کشند در مقایسه با غیر سیگاری ها دو برابر احتمال بیشتری دارد به آکنه مبتلا باشند. سیگار کشیدن به واسطه تضعیف کشسانی پوست و برخی آثار منفی دیگر می تواند آسیب جدی به پوست وارد کند.

خوابیدن روی روبالشی ها و ملافه های کثیف

توصیه می شود روبالشی و ملافه های خود را هفته ای یک بار بشویید اما اگر دارای منافذ پوست مسدود شده هستید، ممکن است به انجام این کار با تکرر بیشتر نیاز باشد. روبالشی ها و ملافه ها می توانند به راحتی با مواردی مانند چربی، گرد و غبار و پوست مرده آلوده شوند و تماس مجدد با آنها هنگام خواب می تواند به مسدود شدن منافذ پوست و بروز جوش منجر شود. اگر از جمله افرادی هستید که بسیار عرق می کنند، روبالشی ها و ملافه ها را به طور منظم و حداقل سه روز یک بار جایگزین کرده و بشویید.

لمس مکرر صورت در طول روز

لمس مکرر صورت از طریق پخش شدن باکتری Cutibacterium acnes می تواند محرکی برای آکنه باشد. ما در طول روز بارها سطوح و اشیا مختلف از جمله پول، دستگیره های کابینت، سطوح وسایل حمل و نقل عمومی، نرده های پلکان، دستگیره های در و غیره که می توانند حاوی میکروب های مختلف باشند را لمس می کنیم. شما می توانید با لمس صورت باکتری ها، ویروس ها، چربی ها، مواد آلرژی‌زا و آلاینده های بسیاری را به پوست صورت خود منتقل کنید که می تواند به مسدود شدن منافذ پوست منجر شود. بهترین روش برای مقابله با این عادت ضدعفونی کردن منظم دست ها است و همچنین از دوستان خود بخواهید در صورت لمس صورت به شما یادآوری کنند که باید از این کار پرهیز کنید.

حمام آفتاب

زمانی که موضوع محافظت از پوست در برابر خورشید بدون مسدود شدن منافذ پوست مطرح می شود، به نظر می رسد برخی محصولات ضد آفتاب بهتر از بقیه هستند. محصولات ضد آفتاب با بهترین پوشش‌دهی در برابر پروتوهای خطرناک فرابنفش اغلب آنهایی هستند که کمترین اثر را نیز در مسدود شدن منافذ پوست دارند. قرار گرفتن بیش از حد در برابر نور خورشید می تواند به ضرر منافذ پوست تمام شود. برنزه کردن پوست و آسیب ناشی از نور خورشید می تواند شرایط منافذ پوست را بدتر کرده زیرا خورشید می تواند به بافت های مجاور آسیب رسانده و موجب بزرگتر شدن منافذ پوست شود. میزان مواجهه با نور خوشید را کاهش داده و محصولات ضدآفتاب مناسب را انتخاب کنید.

صحبت کردن از طریق تلفن

اگر به طور منظم از طریق تلفن در حال صحبت با دیگران هستید، ممکن است متوجه بروز جوش ها در بخش هایی خاص از صورت مانند گونه ها و کناره های صورت خود شده باشید. تلفن ها دستگاه های آلوده ای هستند که موارد مختلفی مانند مواد آرایشی، گرد و غبار، چربی، و باکتری ها می توانند روی سطح آنها انباشته شوند. نتایج یک مطالعه که روی ۱۰۵ تلفن همراه انجام شد، نشان داد که ۹۶ درصد آنها به برخی انواع باکتری ها آلوده بودند. اگر زیاد از طریق تلفن صحبت می کنید، برای پرهیز از مسدود شدن منافذ پوست می توانید استفاده از دستگاه های هندزفری را مد نظر قرار داده یا دستگاه را پیش از استفاده یا حداقل روزانه تمیز کنید.

آرایش داشتن هنگام ورزش

تعریق یکی از روش های طبیعی بدن برای کاهش دما و خنک سازی پوست است و آرایش کردن می تواند عرق و باکتری ها را به دام انداخته و موجب مسدود شدن منافذ پوست شود. این شرایط می تواند موجب بروز جوش ها از جمله جوش های سرسیاه و آکنه و تحریک پوست شود. به مرور زمان، اگر هنگام ورزش آرایش سنگین داشته باشید، ممکن است متوجه وخیم‌تر شدن آکنه و یکدست نبودن رنگ پوست صورت خود شوید.

دستکاری کردن جوش ها

دستکاری کردن جوش ها می تواند به یک چرخه معیوب تبدیل شود که در آن شما برای از بین بردن جوش ها آنها را دستکاری کرده و این می تواند حتی به شکل گیری جوش های بیشر منجر شود. دستکاری کردن و ترکاندن جوش ها موجب بروز التهاب و تحریک در پوست می شود که در بلند مدت به طور قابل توجهی بر اندازه منافذ پوست تاثیر می گذارد. افزون بر این، فشار دادن و کشیدن پوست موجب انتقال ناخالصی ها از دست ها به پوست صورت می شود که می تواند به مسدود شدن منافذ پوست منجر شود. اگرچه دشوار به نظر می رسد اما باید در برابر وسوسه دستکاری کردن جوش ها مقاومت کرده و در عوض، درمان های موضعی را برای خلاص شدن از شر آنها مد نظر قرار دهید.

