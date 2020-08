آموزش صفر تا صد گرامر انگلیسی

یادگیری گرامرانگلیسی به کابوسی وحشتناک بین زبان آموزان تبدیل‌ شده است.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام نوین زبان، چرا بعد از این همه آموزش هنوز در قسمت گرامر اکثر زبان آموزان مشکل دارند؟ این سوالی است که قطعا برای شما نیز پیش آمده است! و اما جواب: گرامر انگلیسی اصلا سخت نیست الگو و روش‌های نامناسب و غلط باعث سخت شدن گرامر و گاها کنار گذاشتن کامل آن می‌شود.

چرا از نظر نوین زبان گرامر انگلیسی بسیار آسان است؟

دلیل اول این موضوع صرف فعل در انگلیسی می‌باشد که بسیار با قاعده و منظم است اگر یک مقایسه کوچک با زبان فارسی داشته باشیم متوجه می‌شویم که از یکی از آسان‌ترین زبان‌ها زبان انگلیسی است! ما در زبان فارسی برای فعل می‌گوییم:

من می‌روم، تو / شما می‌روی، او می‌رود، ما می‌رویم، شما می‌روید و آنها می‌روند.

و اما در انگلیسی:

I go / you go /he, she goes /they go

همانطور که مشاهده کردید تنها تغییر فعل در قسمت سوم شخص می‌باشد! به همین آسانی این مسئله در اکثر قسمت‌های گرامر زبان انگلیسی صادق است؛ و اما دلیل دوم این است که از همان ابتدا به ما گفته‌اند که مثلا «ساختار حال کامل» را حفظ کن بدون این که برای آن دلیل بیاورند! ما باید یاد بگیریم انگلیسی را مفهومی آموزش ببینیم نه ساختاری. اگر تا به حال از این روش حفظ ساختار پیشرفته‌ایم مسیر کامل اشتباهی را طی کرده‌ایم و این روش قطعا محکوم به شکست است.

پکیج آموزشی کامل گرامر

پکیج گرامر زبان انگلیسی نوین زبان از طریق آسان‌ترین روش‌ها به بررسی موشکافانه‌ی قواعد دستوری انگلیسی پرداخته ست و تمامی مباحث را به طور مفصل آماده کرده است. با تهیه این پکیج شما نیازی به منابع آموزشی دیگری ندارید، در این بسته شما گرامر را به صورت مفهومی و کاربردی می‌آموزید و همین امر سبب می‌شود که یادگیری گرامر در مکالمه‌ی شما نیز تاثیرگذار باشد و کمتر دچار خطاهای گرامری در مکالمه‌ی خود شوید.

مزایای پکیج گرامری نوین زبان

· آموزش مفهومی و کاربردی گرامر انگلیسی

· بررسی ساختارهای پرکاربرد به همراه مثال‌های متعدد

· بررسی گرامرهای پرتکرار با توضیح آسان

· آموزش جذاب گرامر از طریق تصاویر

· استفاده از الگوهای آموزشی برای یادگیری بهینه

· به کارگیری جدیدترین روش‌ها در امر آموزش گرامر

· تهیه سریع و دریافت پکیج از طریق ایمیل و شبکه های مجازی

· دریافت سافت کپی پکیج در سریع‌ترین زمان ممکن و قیمت ارزان مجموعه

آیا این مجموعه مناسب من است؟

در تهیه این مجموعه ما سعی کردیم که آموزش‌ها را از صفر شروع کنیم یعنی از ابتدایی ترین جملات و ساختارها به صورت مفهومی بهره گرفتیم به همین علت نیازی نیست شما در سطح متوسط یا پیشرفته‌ی زبان انگلیسی باشید تا بتوانید از این مجموعه کمک بگیرید کافی ست که آموزش جزئی از زبان انگلیسی دیده باشید یا با کلمات مبتدی آشنا باشید.

در پکیج جامع آموزش گرامر انگلیسی نوین زبان ما چه چیزهایی یاد می‌گیریم؟

خرید پکیج گرامر انگلیسی همانطور که گفته شد تمامی مباحث گرامری را پوشش می‌دهد با نگاهی مختصر به سرفصل‌های این مجموعه می‌توانید متوجه این موضوع شوید برخی از سرفصل‌های آموزشی گرامر انگلیسی نوین زبان به شرح زیر می‌باشد:

- بررسی کامل ساختارهای زمان‌های مختلف به همراه مثال‌ها و کاربردها

- بررسی انواع مختلف جملات در انگلیسی

- تشریح کامل اجزای سخن Part of speech

- توضیح کامل افعال مدال در انگلیسی

- کاربرد سوالات ضمیمه‌ای به همراه مثال‌های فراوان

- نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

- علامت گذاری جملات در انگلیسی

- افعال بی‌قاعده و پرتکرار انگلیسی

- دسته بندی کامل افعال در انگلیسی

- انواع اسم‌ها در انگلیسی با توضیح کامل

- انواع صفت‌ها و روش‌های شناسایی صفت

- انواع قیدها و موارد کاربرد آن

- توضیح کامل افعال مختلف در انگلیسی

- بررسی دقیق مفعول و روش‌های تشخیص آن

- تشریح کامل استفاده از اسم تعریف The

- توضیح کامل معرفه و نکره در انگلیسی

- انواع و اقسام ضمایر در انگلیسی به همراه توضیحات و جداول مربوطه

- لیست کامل حروف اضافه پرکاربرد

- گرامر سوالات WH

- گرامر سوالات بلی و خیر

- گرامر کلمات پرسشی what /which /when/where/why و...

- آموزش جمله سازی در انگلیسی

- بررسی جملات ساده، مرکب، پیچیده و مرکب پیچیده به همراه مثال‌های کاربردی

- و ده ها عناوین آموزشی که باعث کامل شدن این مجموعه می‌شود.

این مجموعه حدودا در ۳۷۰ صفحه تنظیم شده و شامل ضمیمه‌ی عکس‌های مرتبط مباحث مختلف مثلا عکس‌های مربوط به نقل قول مستقیم می‌باشد، با استفاده از این پکیج در سریع‌ترین زمان ممکن می‌توانید گرامر خود را تقویت کرده و از یادگیری مبحث شیرین گرامر انگلیسی لذت ببرید، این محصول به صورت فایل پی دی اف بوده که بعد از پرداخت قابل دانلود است.

