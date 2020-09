ایسنا/خراسان رضوی کودکان بسیار کوچک، از هر دو طرف مغز و بزرگسالان از نیمی از مغز برای پردازش زبان استفاده می‌کنند.

به نقل از ساینس، این بررسی بر روی تصویربرداری رایانه‌ای متمرکز بود تا دریابد، کدام قسمت از مغز نوزادان و کودکان وظیفه پردازش زبانی را بر عهده دارد. بر اساس یافته‌ها، تمام مغز به‌جای یک نیمکره، این وظیفه را انجام می‌دهد.

الیسا نیوپورت، استاد مغز و اعصاب دانشگاه جورج تاون امریکا اظهار کرد: استفاده از هر دو نیمکره، می‌تواند عاملی برای جبران آسیب عصبی باشد.

برای مثال، اگر نیمکره چپ از سکته مغزی پریناتال آسیب ببیند(سکته‌ای که بعد از تولد رخ می‌دهد)کودک با استفاده از نیمکره راست، زبان را می‌آموزد. کودک متولدشده با فلج مغزی با یک نیمکره آسیب‌دیده، می‌تواند توانایی‌های شناختی موردنیاز را در نیمکره دیگر ایجاد کند و این بررسی نشان می‌دهد که چگونه این عملکرد امکان‌پذیر است.

بزرگسالان تقریبا به صورت جهانی، زبان را در نیمکره چپ خود پردازش می‌کنند و این فرایندی است که به‌عنوان جانبی شدن شناخته می‌شود.

این تحقیق با استفاده از تصویربرداری مغز و مشاهدات بیماران سکته مغزی در نیمکره چپ که این توانایی را از دست دادند، انجام شده است. بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد کودکان بسیار کوچک نیز همین‌طور باشند.

آسیب به هرکدام از نیمکره‌های مغز، بعید است منجر به نقص زبان شود و محققان گفتند: کودکان بعد از آسیب شدید به نیمکره چپ، پردازش زبان آن‌ها بهبود پیدا می‌کند و اینکه چطور این اتفاق افتاده است، هنوز مشخص نیست.

نیوپورت افزود: مشخص نیست که آیا تسلط نیمکره چپ بر زبان، از بدو تولد وجود دارد یا به‌تدریج طی رشد ظاهر می‌شود.

این گروه با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) نشان داد که الگوهای جانبی بزرگسالان در روزهای اولیه زندگی ایجاد نشده است.

نیوپورت گفت: شبکه‌های خاص مغزی که باعث جانبی شدن می‌شوند فقط در حدود 10 یا 11 سالگی کامل هستند.

محققان الگوهای فعال‌سازی مغز 39 کودک چهار ساله، نوجوان 13 و 14 ساله و بزرگسال 18 تا 29 ساله را بررسی کردند.

داده‌های fMRI برای نیمکره‌های هر فرد به‌طور جداگانه ثبت شد و سپس بین چهار گروه سنی چهارتا 6 ، هفت تا 9، 10 تا 13 و 18 تا 29 سال مقایسه شد.

این گروه تمام مغز همه شرکت‌کنندگان را تجزیه‌وتحلیل کردند تا دریابند که کدام مناطق در هنگام درک زبان در سنین مختلف فعال‌شده‌اند.

محققان اعلام کردند: به‌طورکلی، کودکان خردسال نیز، جانبی شدن سمت چپ در این روند را نشان دادند، بااین‌حال، در تعداد زیادی از آنان فعال شدن شدید در نیمکره راست مشخص شد و برای بزرگسالان مشاهده نشد.

محققان افزودند: این ناحیه از مغز در پردازش محتوای احساسی مکالمه در بزرگسالان نقش دارد. آنان معتقدند که کودکان کوچک‌تر، می‌توانند نیمکره راست خود را در درک گفتار دخیل کنند.

این گروه قصد دارند تحقیقات خود را بامطالعه همان مراحل در نوجوانان و جوانان که هنگام تولد، دچار سکته مغزی نیمکره چپ شدند، ادامه دهند.

این تحقیق در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences ارائه‌شده است.

