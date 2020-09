اعلام اسامی آثار داستانی کوتاه جشنواره فیلم مقاومت

هیات ‌انتخاب بخش «مدافعان سلامت» شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اسامی آثار «داستانی کوتاه» این بخش را اعلام کرد.

بر همین اساس،حصار (علی گرجیان)، یک آن زندگی (ولی الله صاحبکاری)، ملاقات آخر (محمد مهدی فکریان)، ازدواج به وقت کرونا (یوسف سبحانی)، روی ماه مادرم (محمد اسفندیاری)، ماسک (امیر داسارگر)، سوپرایز (زین‌العابدین تقی‌پور)، مهر مهدوی (کاظم دانشی)، خیابان بازی (محمد علیزاده)، سوگ (داود مرادیان)، پیشکش (سجاد معارفی)، شاد باش (سجاد معارفی)، امروز هم نه (مرجان اسماعیلی)، لالایی (علیرضا تقاصی)، دستان کوچک زهرا (مجید هاتفی اردکانی)، خط شکن (امیر مسعود اصلاح)، قبل از رسیدن خرمالوها (غلامرضا ساغرچیان)

Mask) Dr. Sweta Kumar Dash(, Hope (Kwaka Bruno), WHY (Nuno Barreto), My Mom (Rakesh Moirangthem), Baang (Junaid Imam Shaikh), Don't Worry (Mana Pakseresht), Gratitude (Jorge Salgado Ponce), A Letter to god (BAHMAN Zangeneh) آثار حاضر در این بحش هستند.

همچنین اسامی هیئت‌داوران آثار «داستانی کوتاه» بخش مدافعان سلامت شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد.

پوران درخشنده، انسیه شاه‌حسینی، منیره قیدی، گیتی خامنه و فریبا کوثری، داوران آثار داستانی کوتاه بخش مدافعان سلامت هستند.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دو زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس در بخش‌های «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره‌ها» و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی» و «نشان رسول» و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمی‌میرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.

