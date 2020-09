ایسنا/اردبیل معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی افزایش تولید مقالات داغ و پراستناد در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.



ابوالفضل بضاعت پور 30 شهریور در جمع خبرنگاران از افزایش چشمگیر تعداد مقالات پراستناد دانشگاه محقق اردبیلی (Highly Cited Paper) به ۶۰ عنوان مقاله و تعداد مقالات داغ (Hot Paper) به ۲۴ عنوان خبر داد و گفت: این دانشگاه در تازه ترین گزارشی که در سپتامبر ۲۰۲۰ از سوی موسسه Clarivate Analytics در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (Essential Science Indicators (ESI)) منتشر شده است، ، افزایش چشمگیری را در تعداد انتشار مقالات داغ و پر استناد نشان داده است.

بضاعت پور ادامه داد: در تالیف مقالات پراستناد دانشگاه، دکتر مهدی شاهدی اصل در ۵۰ درصد مقالات، دکتر عزیز حبیبی ینگجه در 26.7 درصد مقالات، دکتر فرهاد صادق مغانلو و دکتر محمد وجدی در ۱۵ درصد مقالات و دکتر عباس صباحی نمین در 11.7 درصد مقالات بیشترین مشارکت را داشته اند. همچنین دکتر مهدی شاهدی اصل در 91.7 درصد مقالات داغ دانشگاه و دکتر محمد وجدی و دکتر فرهاد صادق مغانلو در 29.3 درصد مقالات داغ دانشگاه بیشترین سهم را داشته اند.

وی افزایش کیفیت تولیدات علمی دانشگاه را از مهمترین دلایل ارتقای رتبه دانشگاه در رتبه بندی های اخیر تایمز و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام عنوان کرد و افزود: توجه و برنامه ریزی ویژه ای به برنامه مرجعیت علمی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در نقشه جامع علمی کشور می باشد انجام شده است و امید این را داریم که در سایه الطاف الهی و همت و تلاش بیشتر همکاران، شاهد ارتقای بیش از پیش دانشگاه محقق اردبیلی در این عرصه علمی جهانی باشیم.

کارنامه درخشان مجلات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بضاعت پور گفت: بر اساس تازه‌ ترین نتایج ارزیابی و رتبه ‌بندی نشریات علمی کشور در سال ۱۳۹۸، نشریه «Journal of operation and Automation in power Engineering» از نشریات علمی دانشگاه محقق اردبیلی موفق به کسب رتبه الف و سه نشریه با عناوین «ناتوانی­های یادگیری»، «روانشناسی مدرسه» و «Journal of Advanced Sport Technology» موفق به کسب رتبه ب شده اند.

وی افزود: رتبه بندی نشریات علمی به صورت سالانه توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم انجام می شود و نتایج آن از طریق پرتال نشریات علمی کشور منتشر می ‌شود که هم اکنون به صورت آنلاین در دسترس قرار گرفته است.

بضاعت پور تصریح کرد: در آئین ‌نامه جدید نشریات علمی کشور که از اردیبهشت ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد، به جای صدور گواهی اعتبار علمی با عناوین «علمی-پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» برای نشریات، رتبه و امتیاز آنها، براساس شاخص ‌ها و ضوابط گوناگونی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: همچنین بر اساس آیین ‌نامه جدید نشریات علمی، به جای دسته ‌بندی نشریات علمی به «علمی - پژوهشی» و «علمی - ترویجی»، همه نشریاتی که حائز شرایط آیین ‌نامه جدید مصوب وزارت علوم باشند با عنوان واحد «نشریه علمی» شناخته می‌ شوند.

وی درباره معیارهای کلی در نظر گرفته شده برای ارزیابی نشریات علمی، گفت: این معیارها شامل انتشار به موقع، داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت‌ ها و اطلاعات شناسنامه ‌ای نشریه، رعایت آیین نگارش، ساختار و کیفیت مقالات، رعایت فرآیند پذیرش مقالات و داوری تخصصی، وضعیت نشریه در نمایه‌ های استنادی، تخصصی و اجتماعی و به کارگیری مقررات و امکانات سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری برای رعایت اخلاق علمی نشر و جلوگیری از بروز تخلفات علمی است.

بضاعت پور با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۰ مجله مصوب در دانشگاه در حال فعالیت هستند که ۴ مورد از آنها امسال در رتبه الف و ب قرار گرفته اند، اظهار امیدواری کرد: در سال آینده تعداد بیشتری از مجلات دانشگاه با رعایت معیارهای مدنظر کمسیون نشریات وزارت علوم در این رتبه بندی قرار گیرند.

انتهای پیام