خبرهایی از جشنواره فیلم مقاومت و جایزه تئاتر سردار سلیمانی

اسامی هیات ‌داوران و آثار «پویانمایی، نماهنگ، موشن‌گرافی» بخش مدافعان سلامت شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و اعلام تمدید جایزه سردار سلیمانی از جمله خبرهای سینما و تئاتر است.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، بنابراعلام دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اسامی هیئت‌داوران پویانمایی، نماهنگ، موشن‌گرافی بخش مدافعان سلامت شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد.

روانبخش صادقی، هادی محمدیان، مسعود آب‌پرور، محمدامین همدانی و حسن امجدی‌مقدم، داوران این بخش هستند.





آثار «پویانمایی، نماهنگ، موشن‌گرافی» راه‌یافته به بخش «مدافعان سلامت»



همچنین بنابراعلام دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اسامی آثار «پویانمایی، نماهنگ، موشن‌گرافی» بخش «مدافعان سلامت» شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از سوی هیئت‌انتخاب این بخش اعلام شد.

بر همین اساس در بخش برگزیدگان «پویانمایی»: انیمیشن وصل (جعفر میرناصری)، سنگ‌های سپید (فاطمه حسنی)، پَر (هادی امیری و رها فرجی)، فلفل نبین چه ریزه (رعنا واعظی و محمد زارع)، کرونا (علیرضا عیسایی تفرشی)، شکرستان -قسمت کرونا (رسول شیری)، صدای زندگی (اسماعیل عباسی)، مدافعان سلامت-پرستاران (سیده مریم جلالی)، مهمان ناخوانده (مهسا اسدی)، انیمیشن_آقای_بی_آلایش در_خانه_بمانیم_3 (محسن شاهنده)، انیمیشن آقای بی آلایش ماسک-7 (محسن شاهنده) و آثار

Times of COVID ) ParthoKar(, C-19 (Daniel Víquez Vargas(, Phosphôros) Susana Serrano(, The Saviour (Arjun Mukherjee(, 'Light in times of darkness' (SourishMitra(, COVID-19 (MohammadReza&MohammadiFard(, Don't Panic, Man (R. Sahil(, CoVID Antidote (MARAT VALERIEVICH&NARIMANOV(, Freedom From Virus (Arin Paul(, Life) MohammadReza&MohammadiFard(با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



در بخش «نماهنگ»:مدافعان سلامت (فاطمه ربانی)، اقتدار ملی–هیهات (زینب مشرفیان)، شیوع همدلی (عقیل عباسی سورکی)، یه روزی دوباره (مهران علوی)، کتونی سفید (محمدحسین سروقدی)، نیمه شعبان کرونایی (سید مرتضی حسینی)، دعای فرج (مهدی نجفی)، مجلس همدلی (حجت‌الله سلطانی)، مدافعان سلامت (محمد رزم یکی)، کنارت می‌مانم وطن (آرش بختیار)، نماهنگ_طلاب_مدافعان_سلامت (مجتبی محمدی)، مراسم_بدرقه_پیکر_شهیده_سعادت_سجادیان_دومین_شهید_مدافع_سلامت_هرمزگان (امیر بردبار)، مراسم_بدرقه_پیکر_شهیده_لیلا_ بهمن_زاده_شهیده_مدافع_ سلامت_هرمزگان (امیر بردبار)، ماه محرم و مدافعان سلامت 2، شب قدر، حالا که می روی - شهید سعید عباسی، (فریدون جعفریان فر)، آرزونامه 1399 (الناز قادرپور)، رنج دوران(الناز قادرپور)

SapnoKashehar) Ashish Kumar(, From Now On (AtefehRahmani), Walk and Talk with Corona-virus (Er. Abdul Rashid Bhat), Keep Your Smile (Hassan Mokhtari), FRAGILE (Emiliano Leone), Max Nardari (Emiliano Leone), Dino’s Hand-Washing Song (JingqiZhang) حضور دارند.

در بخش «موشن‌گرافی نیز مجموعه با _هم _ رعایت _ کنیم (کرونا) (شهرام بیگی)، مجموعه موشن گرافیک کرونا (حامد بارئی طبری و پویا رئیسی)، پاندمی2020 (لیلا رستمی شکوه)، استوری موشن روز پزشک (مجتبی محمدی)و 4 اثر: با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم، کرونا ویروس 2019، اصول پیشگیری از بیماری کرونا در اتوبوس و مترو، رعایت در نانوایی ها از سارا ناصر نصیر با یکدیگر به رقابت می پردازند.



شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دو زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس در بخش‌های «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره‌ها» و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی» و «نشان رسول» و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمی‌میرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.

تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی»



مهلت ارسال آثار به دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی» تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، با توجه به درخواست‌های مکرر علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد فرهنگی مهلت ارسال اثر در این جشنواره تمدید شد.

بر این اساس فرصت ارسال اثر در بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای تا ۱۲ مهرماه و در بخش نمایش‌نامه‌نویسی تا ۳۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است علاقمندان می توانند جهت ارسال آثار و متون خود به پایگاه رسمی اطلاع رسانی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به نشانی

Revayattheater.com مراجعه نمایند.

دومین جشنوارۀ ملی تئاتر «سردار آسمانی» به مناسبت پاسداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (رضوان‌الله تعالی‌علیه) به همت ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، دی‌ماه سال جاری در استان کرمان برگزار خواهد شد.

