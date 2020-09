دارویی برای تعدیل پاسخ التهابی در کووید-۱۹ شدید

محققان "دانشگاه مالاگا"(University of Malaga) و "مرکز نانوپزشکی و زیست فناوری اندلس"(BIONAND) اسپانیا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند از یک دارو می‌توان برای تعدیل پاسخ التهابی در موارد شدید کووید-۱۹ استفاده کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از تکنولوژی نتورکس، به گفته محققان، داروی یاد شده "اسید فنیل بوتیریک-۴" نام دارد و می‌تواند از عواقب حاصل از کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ جلوگیری کرده و یا آنها را کاهش دهد.

مطالعه مذکور که به رهبری "ایوان دوران"(Iván Durán) و "فابیانا کوکاسی"(Fabiana Csukasi) انجام شده نشان داده که چگونه استفاده از "اسید فنیل بوتیریک-۴"(۴-PBA) می‌تواند به تعدیل پاسخ التهابی تولید شده توسط موارد شدید کووید-۱۹ کمک کند.

روند التهابی شناسایی شده در موارد شدید کووید-۱۹ باعث آزاد شدن کنترل نشده و بیش از حد "سیتوکین‌ها" (cytokines)(مولکول‌هایی که وظیفه سازماندهی دفاع بدن را دارند) می‌شود که حتی می‌تواند باعث نفوذ پذیری عروق و نارسایی چند ارگانیک شود. کنترل این "طوفان سیتوکین"(cytokine storm) از طریق سلول‌های آلوده که آنها را کنترل می‌کنند، دقیقاً همان چیزی است که محققان این مطالعه آن را پیشنهاد کرده‌اند.

دوران، محقق این مطالعه گفت: هنگامیکه سلول‌ها توسط عفونت تحت استرس/فشار قرار می‌گیرند، آنها سیتوکین‌ها را احضار می‌کنند و هرچه فشار بیشتری بر روی آنها وارد شود، استقامت آنها بیشتر می‌شود و سبب ایجاد التهاب‌های کنترل نشده می‌گردد. بنابراین یک درمان ممکن برای کووید-۱۹ کاهش فشار وارده بر سلول‌ها است.



According to the researcher, repurposing the 4-PBA anti-stress drug, approved for clinical use against other diseases and, hence, easy to apply clinically, could modulate such cellular stress, which is also present in pathologies like diabetes, aging or carcinogenesis, which, in turn, are classified as risk factors for COVID-19.

بنابر گفته محققان، داروی پیشنهاد شده ضد فشار/استرس "اسید فنیل بوتیریک-۴" برای استفاده بالینی علیه بیماری‌های دیگر تایید شده است و بنابراین می‌توان به راحتی از آن برای کاهش استرس سلولی که در آسیب‌هایی مانند دیابت، پیری و سرطان زایی استفاده نمود، جز عوامل خطر برای کووید-۱۹ طبقه‌بندی می‌شوند.

نتایج اولیه این مطالعه که بر روی مدل‌های حیوانی انجام شده است نشان داده که داروی "اسید فنیل بوتیریک-۴" مرگ و میر حاصل از نارسایی تنفسی ناشی از استرس سلولی را کاملا مهار می‌کند.

"اتصال دهنده پروتئین ایمونوگلوبولین"(BiP) نشانگر خونی استرس به عنوان شاخصی از شرایط استرس سلولی، احتمالاً در بیماران مبتلا بررسی و اندازه گیری می‌شود.

یافته های این مطالعه در مجله "Cytokine and Growth Factors Review "منتشر شد.

