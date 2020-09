پژوهشگران آمریکایی در بررسی خود، روش جدیدی را برای پیش‌بینی آسیب کلیه در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ ارائه داده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال‌اکسپرس، بررسی پژوهشگران "دانشگاه میشیگان"(UMich) نشان می‌دهد ممکن است که بیماران بستری شده مبتلا به کووید-۱۹، با خطر آسیب دیدن کلیه رو به رو شوند که شرایط وخیمی برای آنها به شمار می‌رود.

"جوچن رایسر"(Jochen Reiser)، از پژوهشگران این پروژه گفت: در بیماران مبتلا به کووید-۱۹، سطح نوعی پروتئین پاتوژنیک موسوم به "suPAR" که به راه‌اندازی واکنش ایمنی منجر می‌شود، افزایش می‌یابد. این پروتئین می‌تواند پیش‌بینی کننده آسیب کلیه باشد.

پروتئین suPAR، یکی از عواملی است که ما ارتباط آن را با آسیب کلیه در هزاران بیمار مشاهده کرده‌ایم. آران‌ای ویروس‌هایی مانند HIV و کروناویروس، به انتشار suPAR از سیستم ایمنی ذاتی منجر می‌شوند و سطح این پروتئین را در خون بالا می‌برند. اگر این واکنش افزایش یابد و سطح suPAR بیش از اندازه بالا برود، ممکن است سلول‌های کلیه آسیب ببینند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیش از یک سوم بیماران مبتلا به کووید-۱۹، به دیالیز نیاز پیدا می‌کنند و در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرند.

پژوهشگران در این پروژه، سطح suPAR خون ۳۵۲ بیمار مبتلا به کووید-۱۹ را که در بیمارستان بستری شده بودند، مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که یک چهارم از بیماران، به آسیب حاد کلیه مبتلا هستند. سطح suPAR در خون این بیماران، ۶۰ درصد بالاتر از بقیه شرکت‌کنندگان بود. سطح suPAR در شرکت‌کنندگانی که به کووید-۱۹ حاد مبتلا بودند، سه برابر بیشتر از سطح این پروتئین در خون افراد سالم بود. نیاز به دیالیز، در بیمارانی که سطح suPAR بالاتری داشتند، نسبت به بقیه بیشتر بود.

"سلیم هایک"(Salim Hayek)، سرپرست این پژوهش گفت: بررسی سطح پروتئین suPAR در زمان بستری شدن بیماران مبتلا به کووید-۱۹ می‌تواند روش خوبی برای پیش‌بینی میزان خطر آسیب کلیه باشد. این روش، امکان نظارت کامل بیمارانی را که در معرض خطر ابتلا به کووید-۱۹ حاد هستند، فراهم می‌کند.

این پژوهش، در مجله "Journal of the American Society of Nephrology" به چاپ رسید.

