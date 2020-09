ماموریت فرود روی قمر "تایتان" یک سال به تعویق افتاد

ناسا ماموریت پهپادی قمر "تایتان" واقع در مدار سیاره زحل را که یکی از مستعدترین اجرام سنگی میزبان حیات شناخته می‌شود به دلیل مشکلاتی که بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ ایجاد کرده است، تا یک سال دیگر به تأخیر انداخت.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، اگر منتظر ارسال یک هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد توسط ناسا به قمر زحل موسوم به "تایتان"(Titan) هستید، باید صبورتر باشید، چرا که ناسا به دلیل عوامل خارجی، پرتاب ماموریت "دراگون فلای"(Dragonfly) به معنی "سنجاقک" را تقریباً یک سال یعنی از سال ۲۰۲۶ به ۲۰۲۷ به تأخیر انداخت.

یکی از مهمترین عوامل خارجی که در توضیح این تاخیر ذکر شده، بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ است.

ناسا در ابتدا قصد داشت "دراگون فلای" را در سال ۲۰۲۵ به فضا پرتاب کند که ابتدا تا سال ۲۰۲۶ و اکنون تا سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است.

این یک پروژه بلند پروازانه از سوی ناسا است که اولین وسیله نقلیه علمی چند موتوره را بر روی یک جرم آسمانی مستقر می‌کند و اولین بار است که محموله علمی خود را به مناطق مختلف حمل می‌کند.

این پهپاد ۹ سال را صرف پرواز در مأموریت‌های نسبتاً منظم در قمر "تایتان" خواهد کرد تا هم نمونه جمع‌آوری کند و هم قابلیت سکونت در "تایتان" و هم توسعه شیمی "پریبیوتیک" آن را در یک دهانه برخوردی کلیدی بررسی کند.

در نتیجه ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا چیزهای بیشتری در مورد "تایتان" بفهمیم. اگر همه چیز خوب پیش برود، "دراگون فلای" نور بیشتری روی این قمر مرموز می اندازد و احتمال وجود حیات فرازمینی را در آن روشن می کند.

