ایسنا/اصفهان برای نخستین بار محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه مدل‌ساز فیزیکی رفتار دینامیکی سازه‌های مدفون در خاک به منظور پیش‌بینی پاسخ این سازه ها در ابعاد تمام مقیاس و پیش از اجرای عملیات عمرانی شدند.

مبتکر این دستگاه و دانش آموخته دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به فرآیند طراحی و ساخت این دستگاه، اظهار کرد: مدل‌ سازی فیزیکی به واقع تکرار یک پدیده به صورتی است که متغیرهای آن همچون نیرو، جابه جایی و شتاب با آنچه در واقعیت و در نمونه واقعی اتفاق می‌افتد، قابل مطابقت باشد.

حمید مرتضوی‌ بک افزود: براین اساس، دستگاه ساخته شده برای نخستین بار امکان بررسی رفتار و پاسخ دینامیکی سازه‌های مدفون در خاک همچون انواع شمع‌ های بتنی و فولادی را به طور فیزیکی و منطبق بر سازه واقعی فراهم می کند.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، ادامه داد: این دستگاه با توجه به دارا بودن محفظه‌ای به شکل مخروط ناقص و اعمال فشار از کف، قادر است در یک ناحیه کنترلی مرکز مخروط، میدان تنشی ایجاد کند که در آن تنش از مقدار صفر در سطح خاک تا مقدار مورد نظر در عمق مشخص به ‌صورت خطی افزایش یابد که این امر با آن چه در واقعیت اتفاق می‌افتد هم‌خوانی دارد.

وی اضافه کرد: در مجموع می‌توان گفت با استفاده از این دستگاه امکان مدل سازی فیزیکی تغییرات تنش تا عمق ۶۰ متری در طولی از خاک به اندازه‌ ۲ متر در محفظه‌ مخروطی شکل فراهم می شود.

مبتکر این دستگاه با بیان ویژگی های منحصر بفرد این دستگاه، افزود: علاوه بر امکان بررسی رفتار دینامکی سازه‌های طولی مدفون، طراحی انحصاری فریم بارگذاری و جرثقیل، استفاده از هوا جهت تأمین فشار کف دستگاه، امکان بررسی خاک اشباع تحت فشار در دستگاه، بهسازی عملکرد با توجه به افزایش اصطکاک جداری دستگاه، استفاده از المان‌های مناسب در مرزهای دستگاه و سیستم بارش ویژه که موجب کاهش ضرایب مقیاس در طی مدل‌سازی ها و کاهش محسوس خطا می شود، از جمله خصوصیات انحصاری این دستگاه نسبت به نمونه‌های پیشین است.

مخترع دستگاه مدل‌ساز فیزیکی رفتار دینامیکی سازه‌های مدفون در خاک، اضافه کرد: توانایی بررسی رفتار سازه‌های مختلف با توجه به ابعاد بالای دستگاه و توانایی مدل‌ سازی در شرایط خشک و اشباع، دو ویژگی ممتاز دیگر این دستگاه ابداعی است.

دانش آموخته دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، ادامه داد: از این ابداع می توان در زمینه‌های مرتبط با مدل‌سازی فیزیکی سازه‌های عمرانی مدفون در خاک که در مهندسی عمران، گرایش‌های سازه، ژئو تکنیک، راه، محیط زیست و سازه‌های دریایی استفاده می شوند، بهره برداری کرد.

مرتضوی ‌بک تصریح کرد: این دستگاه به محققان و شرکت‌های مهندسی این امکان را می‌دهد که پیش از اجراء و طراحی هر سازه مهندسی که به صورت مدفون در خاک است یا استفاده از هر نوع ماده جهت بهبود عملکرد آن، ابتدا رفتار آن را تحت تنش‌های واقعی مورد آزمایش قرار دهند تا از هرگونه عملکرد نامناسب سازه پس از اجرای عملیات عمرانی و صرف هزینه های فراوان جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، نخستین دستگاه مدل‌ساز فیزیکی رفتار دینامیکی سازه‌های مدفون در خاک که به شماره ۱۰۱۶۴۸ در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی به ثبت رسیده، برگرفته از نتایج رساله دکتری حمید مرتضوی بک با راهنمایی آقایان دکتر امیر مهدی حلبیان، دکتر حمید هاشم‌الحسینی و دکتر محمدعلی روشن ضمیر از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان است و نتایج ارزشمند آن در مجلات معتبر بین المللی همچون International Journal of Physical Modelling in Geotechnics و Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering نیز به چاپ رسیده است.

