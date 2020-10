درخشش مستند کوتاه "بلوک 65" در جشنواره بین المللی مقاومت

ایسنا/آذربایجان شرقی مستند کوتاه "بلوک 65" از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، از میان بیش از 1400 اثر ارسال شده به جشنواره بین المللی مقاومت، کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم مستند در بخش مدافعان سلامت شد.

بلوک 65 نام محلی است در گورستان اصلی کلانشهر تبریز که قربانیان کرونا در آن جا دفن می‌شوند و این موضوع بن مایه به تصویر کشیدن تلاش‌ها و زندگی "کریم متقی" عکاس جوان و با سابقه تبریزی شد که به منظور ثبت و ضبط آخرین مراحل حضور زمینی فوتیان کرونایی اعم از تغسیل ، تشییع و تدفین غریبانه آنها خود را در وادی رحمت تبریز قرنطینه کرد.



در این بخش که به صورت بین‌المللی برگزار شد، همه آثار داخلی و خارجی در قالب فیلم کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ و موشن گرافیک به رقابت پرداخته و در نهایت از میان آثار ارسالی پنج اثر "در خلوت شب" به کارگردانی مهدی امینی و جواد یقموری و تهیه‌کنندگی گروه مستند روایت فتح، " بلوک ۶۵" به کارگردانی سیدوحید حسینی نامی و تهیه‌کنندگی سالار حیدرنژاد، " داوطلب" (مستند شهادت دکتر طهماسبی– آمل) به کارگردانی نسرین گودرزی و تهیه‌کنندگی مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،Italy lockdown: how the coronavirus has forever changed our lives (قرنطینه در ایتالیا: ویروس کرونا چگونه زندگی ما را برای همیشه تغییر داد) به کارگردانی کارلا فالزون - ساچا بیازو- سیمون ژیانکریستوفارو و تهیه کنندگی کارمین بنینسارا، From the window (از پشت پنجره) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آنژلیکا گریگورییوا ) به‌عنوان نامزدهای مستند کوتاه انتخاب شده و از این میان هم دو اثر " بلوک 65" از صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و "در خلوت شب" آخرین نامزدهای دریافت جایزه بهترین اثر معرفی شد.



به نقل از روابط عمومی صداوسیمای مرکز استان، در پایان جشنواره مستند "در خلوت شب" موفق به دریافت جایزه بهترین اثر شد.



انتهای پیام