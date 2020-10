پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند که کنترل قند خون می‌تواند روشی برای بهبود سلامت مغزی افراد مبتلا به دیابت نوع دو باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال‌اکسپرس، پژوهش جدیدی که در "مرکز پژوهش پزشکی پنینگتون" (Pennington Biomedical Research Center) آمریکا انجام شده است، نشان می‌دهد که کنترل سطح قند خون می‌تواند توانایی تفکر، یادگیری و یادآوری را در میان افراد مبتلا به دیابت نوع دو که به اضافه‌وزن نیز دچار هستند، بهبود ببخشد.

"اون کارمایکل" (Owen Carmichael)، از پژوهشگران این پروژه گفت: کنترل قند خون برای پیشگیری از عوارض مغزی ناشی از دیابت، موضوع مهمی است. گمان نکنید که با کاهش مقداری از وزن، همه چیز در مورد مغز خوب خواهد شد.

پژوهشگران در این بررسی جدید، ۱۱۰۰ شرکت‌کننده را مورد بررسی قرار دادند. یک گروه از شرکت‌کنندگان طی جلساتی، بر مواردی مانند رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و حمایت اجتماعی تمرکز کردند.

گروه دوم، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی خود را طی برنامه‌ای تغییر دادند که به آنها کمک می‌کرد تا بیش از هفت درصد وزن بدن خود را در یک سال کاهش دهند و این کاهش وزن را حفظ کنند. در کنار این برنامه، آزمایش‌های شناختی شامل آزمایش فکر کردن، یادگیری و یادآوری نیز در مورد شرکت‌کنندگان انجام شد.

نظر پژوهشگران این بود که بهبود در سطح قند خون، فعالیت فیزیکی و کاهش وزن افراد می‌تواند به داشتن رتبه بهتری در آزمایش‌های شناختی بیانجامد. بررسی‌ها نشان داد که این نظر تا حدودی درست است. کاهش سطح قند خون شرکت‌کنندگان موجب شد که آنها رتبه بهتری در آزمایش‌های شناختی کسب کنند اما کاهش وزن بیشتر و ورزش کردن همیشه به گرفتن رتبه بالا منجر نمی‌شوند. کارمایکل ادامه داد: هر بهبودی کوچکی در کنترل قند خون، با بهبود شناختی در ارتباط است.

این پژوهش، در "The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism" به چاپ رسید.

