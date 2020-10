در پژوهش مشترک دکترمحمود فرخی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان” مدلسازی ریاضی سیستم بازیافت و ذخیره سازی انرژی حرارتی اتلافی دودکش‌های صنعتی” مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، دکتر فرخی در تشریح تازه‌ترین پژوهش خود گفت: امروزه گازهای گرم خروجی از دودکش‌ها، مهمترین منابع اتلاف انرژی حرارتی در صنایع مختلف بویژه در صنایع مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها است.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه روش‌های مختلفی برای بازیابی این انرژی تلف شده وجود دارد، ادامه داد: از آن جمله می‌توان به قرار دادن یک بستر پر شده در مسیر جریان گاز خروجی از دودکش اشاره کرد که در این سیستم‌ها انرژی می‌تواند به دو شکل گرمای محسوس و گرمای نهان در بستر ذخیره شود و سپس برای مصارف گرمایشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در پژوهش حاضر مدلسازی ریاضی سیستم بازیافت و ذخیره سازی انرژی حرارتی اتلافی دودکش‌های صنعتی از طریق استفاده از بسترهای پر شده مد نظر قرار گرفت و نتایج حاصل از مدل سازی با داده‌های آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد. مدل‌های اعتبارسنجی شده می‌توانند در بهینه سازی فرآیند، برآورد پارامترها و طراحی سیستم‌های مدل شده در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه پژوهش حاضر، حاصل همکاری با دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان است و در قالب دوره پژوهشی کوتاه مدت در دانشگاه اصفهان به انجام شده، اظهار کرد: نتایج حاصل از این تحقیق در مجله International Journal of Heat and Mass Transfer با IF = ۴.۹۴۷ به چاپ رسیده که جزو 10 درصد برتر مجلات در زمینه تخصصی مورد نظر است.

لینک این مقاله از طریق آدرس اینترنتی https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0017931020330611 قابل دسترسی است.

انتهای پیام