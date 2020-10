ارتباط سلامت استخوان و سلامت قلب

پوکی استخوان مساله‌ای نیست که نادیده گرفته شود. این شرایط استخوان‌ها را تضعیف کرده و آنها را هرچه بیشتر مستعد شکستگی می‌سازد. این به معنای آن است که شما می‌توانید به واسطه شکستگی در استخوان‌هایی مانند لگن در بیمارستان بستری شوید.

به گزارش ایسنا، «عصر ایران» به نقل از ایزی هلث اپشنز نوشت: متاسفانه افرادی که با شکستگی لگن راهی بیمارستان می شوند حدود ۲۵ درصد احتمال بیشتری دارد طی شش ماه تا یک سال مرگ را تجربه کنند که بیشتر به واسطه عوارض مرتبط با عمل جراحی است. از این رو، برخی خطرات جدی با این بیماری رایج مرتبط هستند.

اما از نظر آمار مرگ و میر تفاوت بزرگی بین پوکی استخوان و بیماری هایی مانند بیماری قلبی، سرطان و دیابت وجود دارد. اینها از جمله دلایل اصلی مرگ افراد هستند، از این رو، پوکی استخوان حتی در یک زمین بازی یکسان با آنها قرار ندارد.

با این وجود، پوکی استخوان ممکن است نشانه ای مهم از ابتلای شما به یکی از این بیماری های جدی‌تر و مرگبارتر یعنی بیماری قلبی باشد.

مطالعه‌ای جدید که در نشریه the Journal of Bone and Mineral Research منتشر شد، نشان داد که افرادی با تراکم استخوانی کم احتمال بیشتری دارد از سلامت قلبی‌عروقی ضعیف برخوردار باشند.

در این مطالعه، پژوهشگران داده‌های سلامت افراد شرکت‌کننده در بیوبانک انگلیس، مطالعه ای بلند مدت و بزرگ در انگلیس که بررسی نقش ژن ها و عوامل محیطی در بیماری را هدف قرار داده است را جمع آوری کردند.

داده های جمع آوری شده از بیوبانک انگلیس این امکان را برای پژوهشگران فراهم کرد تا ترکیبی از داده های آزمایش های خون و تصویربرداری از بزرگترین نمونه جمعیتی که تاکنون در یک مطالعه سلامت استخوان-قلب استفاده شده است را بررسی کنند.

تجزیه و تحلیل تمام این داده ها، پژوهشگران تشخیص دادند که افرادی با تراکم استخوانی کمتر احتمال بیشتری دارد دارای سفتی سرخرگی باشند که یک نشانه از سلامت ضعیف قلبی‌عروقی است. همچنین، آنها دریافتند که افرادی با سلامت استخوانی ضعیف احتمال بیشتری دارد مرگ ناشی از بیماری قلبی ایسکمیک را تجربه کنند.

اما استخوان‌های شکننده چرا فرد را در معرض خطر شرایط بد قلب قرار می‌دهد؟

در ابتدا ممکن است فکر کنید به دلیل آن است که بیماری قلبی و پوکی استخوان دارای برخی عوامل خطر مشابه مانند سن بالا، سیگار کشیدن و سبک زندگی کم تحرک هستند. اما پژوهشگران این عوامل خطر را در محاسبات خود گنجانده و مشخص شد ارتباط بین سلامت ضعیف استخوان و سلامت ضعیف قلب به واسطه آنها نیست.

با این وجود، دانشمندان می دانند که کلسیفیکاسیون عروقی (ایجاد رسوبات معدنی در سرخرگ ها که می تواند به سفتی سرخرگی منجر شود) و مینرالیزاسیون استخوان بسیاری از فرآیندهای همپوشانی را در بدن به اشتراک می گذارند. پژوهشگران معتقدند که دلیل این ارتباط به واسطه چندین عامل پیچیده است و این عوامل بین مردان و زنان متفاوت هستند.

این گونه به نظر می رسد که اقداماتی که در راستای حفظ سلامت استخوان ها خود انجام می دهید می تواند احتمال بیماری قلبی را نیز کاهش دهد. از این رو، زمانی که موضوع پیشگیری از پوکی استخوان مطرح می شود باید همه چیز را جدی بگیرید. عادات زیر می توانند به حفظ و تقویت سلامت استخوان ها کمک کنند:

مصرف یک رژیم غذایی متعادل و سالم مانند رژیم غذایی مدیترانه ای. از این طریق شما مواد مغذی پشتیبان سلامت استخوان مانند کلسیم، منیزیم و ویتامین D را به میزان کافی دریافت می کنید.

به میزان زیاد ویتامین K۲ مصرف کنید. طی یک مطالعه ارتباط بین ویتامین K۲، کلسیم و سلامت قلب بررسی شد. پژوهشگران به این نکته اشاره داشتند که ویتامین K۲ با مهار کلسیفیکاسیون سرخرگی و سفتی سرخرگی مرتبط بوده است زیرا این ماده مغذی پروتئینی را فعال می کند که رسوب کلسیم در دیواره رگ های خونی را مهار می کند. همچنین، این ویتامین کلسیم را به سمت استخوان ها یعنی جایی که به آن نیاز است، هدایت می کند.

مکمل پروبیوتیک مصرف کنید. پروبیوتیک ها نه تنها برای سلامت روده بزرگ بلکه برای سلامت استخوان نیز مفید هستند. نتایج یک مطالعه در سوئد نشان داد که مصرف مکمل های پروبیوتیک می تواند از دست دادن استخوان در زنان مسن را به نصف کاهش دهد. در این مطالعه پژوهشگران از یک سویه پروبیوتیک به نام لاکتوباسیلوس روتری ۶۴۷۵ استفاده کردند.

استخوان های خود را حرکت دهید. ورزش یکی از مطمئن‌ترین روش ها برای پیشگیری از پوکی استخوان و تحریک رشد استخوان جدید با افزایش سن است. مطالعات بسیاری این مساله را اثبات کرده اند. نتایج یک مطالعه در دانشگاه میسوری-کلمبیا نشان داد که کار با وزنه و تمرینات پرشی خاص به بهبود تراکم استخوان و افزایش توده استخوانی تنها طی شش ماه کمک کرده اند.

انتهای پیام