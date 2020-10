تاثیر منفی بحران کرونا بر سلامت روان زنان بخش گردشگری

ایسنا/خراسان رضوی همانطور که می‌دانیم تمام مشاغل تحت تاثیر کروناویروس قرار دارند و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ابتکار عمل برای حمایت از افراد در صنعت گردشگری ضروری است.

به نقل از تراول مل، بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در امور زنان در گردشگری، زنان، حدود ۶۰ درصد از کارشناسان متخصص در صنعت گردشگری را تشکیل می‌دهند که اکثر آنان در موقعیت‌هایی با درآمد کم هستند و این باعث می‌شود زنان به میزان قابل‌توجهی در برابر تعدیل نیرو یا حداقل درآمد، آسیب ببینند.

بررسی‌های اخیر، همچنین افزایش موارد مرتبط با همه‌گیری در زنان را که حداقل یک مشکل اساسی بهداشتی را تجربه می‌کنند از ۱۱ درصد به ۲۷ درصد دانسته که مرتبط با عدم اطمینان مالی، افزایش تقاضای مراقبت از کودکان، کارهای خانگی و عدم تعامل اجتماعی است.

به همین دلیل شرکت گردشگری The Advantage Travel Partnership و سازمان مدیران سفر زنان the Association of Women Travel Executives ایرلند با کمک یکدیگر مرکزی برای حمایت عاطفی از همکاران متخصص در صنعت گردشگری ایجاد کردند.

با راه‌اندازی این بخش در روز جهانی سلامت روان، داوطلبان و افراد نیازمند در تمامی بخش‌های گردشگری می‌توانند در این رابطه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و پشتیبانی خود را ارائه دهند.

جولیا لو بوسعید، مدیرعامل شرکت گردشگری مذکور گفت: گروه من، روزانه در حال گفت وگو با افرادی هستند که به معنای واقعی اراده مقابله برای نجات مشاغل خود را ازدست‌داده‌اند. ۶ ماه، زمان طولانی برای حضور درجایی است که با بحران عدم پشتیبانی مواجه شده است و به نظر می‌رسد که برای بسیاری از افراد در انتهای تونل امید، هیچ نوری نباشد.

امیدواریم که "حباب پشتیبانی سفر " کمک کند تا مشکلات همکاران ما با این همبستگی برطرف شده و در صورت نیاز با آنان همدلی کرده و حمایت بیشتری ارائه خواهیم کرد.

کلر آزبورن، مدیر این سازمان گفت: بیش از ۶۰ سال است که در صنعت گردشگری و سفر از تجارب زنان حمایت می‌کنیم.

افراد بسیاری که در این صنعت مشغول هستند، با سطح بالای اضطراب و افسردگی مواجه هستند و باید به این افراد کمک شود.

