تغذیه سالم راهکاری برای مقابله با کرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، امروزه شیوع بیماری کرونا زندگی را برای خانواده‌ها در سراسر دنیا با چالش مواجه کرده است، حال با توجه به این موضوع، سازمان جهانی غذا امسال "همه با هم برای تغذیه سالم و تامین امنیت غذایی خانواده در شرایط اپیدمی کرونا" را شعار روز جهانی غذا نامید. سایت Fao با تاکید بر ارائه رژیم غذایی سالم برای همه اقشار جامعه و با هر درآمدی، به اهمیت تغذیه در سلامت جوامع صحه گذاشته است.



دراین روزهای کرونایی، خرید مواد غذایی با وحشت و هراس و اختلال در سیستم تامین غذا به معنی مشکل در یافتن بعضی از اقلام غذایی، سختی‌های بیشتری را به خانواده‌ها تحمیل کرده است؛ برای تعداد زیادی از افراد، بیکاری و از دست دادن درآمد، خرید مواد غذایی را نیز با چالش بیشتری روبرو می‌کند.



در این زمان ممکن است، والدین تهیه غذا با استفاده از مواد فرآوری شده را به عنوان سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای تغذیه خانواده انتخاب کنند، این در حالی است که جایگزین‌های غذایی سالم، ارزان، مناسب و راحت هم در دسترس هستند.



تا کنون تلاش‌ها برای ساخت واکسن برای مقابله با کرونا به نتیجه مشخصی نرسیده و در مسئله پیشگیری و مقابله با ابتلا به ویروس کرونا مهم‌ترین راه جلوگیری از ابتلای مجدد به این ویروس، تقویت سیستم ایمنی بدن است. به همین دلیل اکنون بیش از پیش بر تغذیه درست و سالم بیش به‌ عنوان راه مقابله با کرونا تاکید می‌شود.



برخی کارشناسان تغذیه بر این باورند که علایم مهم و اولیه بیماری کووید۱۹ مشابه آنفلوآنزای فصلی شامل سرفه، ضعف، درد، تنگی نفس، کاهش یا از بین رفتن قوه بویایی و چشایی و غیره بوده و یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری و تقویت بدن تغذیه مناسب است.



اما در این بین، سیستم ایمنی بدن به شکلی باید تقویت شود که اگر فرد در معرض ویروس کرونا قرار گرفت به شکل خفیفی این بیماری را بگیرد به طوری که بر اساس برخی از شواهد، برخی افراد مبتلا به کرونا با یک رژیم درمانی کاملا بهبود پیدا کرده‌اند.



تغذیه سالم؛ شاه‌کلید مقابله با ویروس کرونا



در این زمینه، دکتر شادی بلوریان، مدیر گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: این روزها که ویروس کرونا سلامت افراد جامعه را تهدید می‌کند، تغذیه سالم می‌تواند به عنوان شاه‌کلیدی برای مقابله با این ویروس مطرح باشد.



وی با اشاره به اینکه مصرف غذاهای سالم و فراسودمند، همواره نقش قابل توجهی در افزایش مقابله با بیماری‌ها را دارند، اظهار کرد: علاوه بر رعایت مسائل بهداشتی، تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن می‌تواند تقش قابل توجهی در مقابله با ویروس کرونا داشته باشد.



عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: بدن انسان شامل میلیاردها سلول و گلبول سفید خون است که ما را در برابر انواع باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها محافظت می‌نماید.



وی ادامه داد: زمانی که یک باکتری یا ویروس به بدن ما نفوذ پیدا می‌کند، سیستم ایمنی بدن دچار ضعف می‌شود و مواد غذایی حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان می‌تواند نقش قابل تجهی در سیستم ایمنی و دفاعی بدن ایفا نماید.

بلوریان با اشاره به اینکه ویتامین C از جمله ترکیباتی است که نقش آنتی اکسیدانی قوی دارد، یادآور شد: این ویتامین می‌تواند در گلبول سفید خون که کلید مبارزه با ویروس‌ها است، تقش قابل تجهی را داشته باشد.

به گفته مدیر گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، بدن انسان قادر به تولید و ذخیره ویتامین C نیست، لذا می‌بایستی با مصرف روزانه سبزیجات و میوه‌جات که حاوی این ترکیب با ارزش است، سیستم ایمنی بدن را تقویت نمود.



وی با اشاره به اینکه انواع مرکبات دارای مقدار قابل توجهی ویتامین C می‌باشند، بیان کرد: با مصرف پرتقال و یا آبلیمو در سالاد و غذا می‌توان ویتامین C را به بدن رساند.



مدیر گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: ویتامین E یکی دیگر از ترکیبات آنتی اکسیدانی است که در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش قابل توجهی دارد.



به گفته عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ویتامین E در بسیاری از روغن‌های گیاهی همچون کلزا، آفتابگردان و ذرت و همچنین آجیل وجود دارد.



وی افزود: ویتامین A از جمله دیگر ترکیباتی است که در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش دارد، این ویتامین در جذب و هضم آهن تاثیرگذار است.

وی در ادامه تصریح کرد: ویتامین A در بسیاری از منابع گیاهی و حیوانی همچون تخم مرغ، انواع حبوبات و سبزیجات زرد و سبز وجود دارد.



به گفته وی کمبود ریزمغذی‌های آهن و روی نیز منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود که با استفاده از مصرف روزانه انواع حبوبات، سبزیجات و خشکبار می توان این ریزمغذی‌ها را تامین کرد.



مدیر گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، عنوان کرد: سیر، زردچوبه و زنجبیل نیز به واسطه دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش قابل توجهی دارند.



عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اجتناب از مصرف غذاهای پرچرب و پر نمک نیز نقش قابل توجهی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.

