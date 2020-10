از "رمدسیویر" تا "لوپیناویر" و "اینترفرون"؛ داروهایی که نقشی در درمان کرونا ندارند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کارآزمایی بالینی صورت گرفته، اظهار کرد: داروهای " رمدسیویر"، "لوپیناویر" ، "اینترفرون" و "هیدروکسی کلروکین" تاثیری بر درمان کرونا نشان نداده‌اند.

به گزارش ایسنا، دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و عضو کمیته اجرایی مطالعه Solidarity Clinical Trial for COVID-۱۹ Treatments ، اظهار کرد: اخیرا نتایج نهایی شش ماه کارآزمایی بالینی بر روی اولین گروه از بازوهای درمانی مطالعه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ اعلام شده است که بر اساس این نتایج، داروهای " رمدسیویر"، "لوپیناویر" ، "اینترفرون" و "هیدروکسی کلروکین" تحت کارآزمایی بالینی بر روی ۱۱ هزار بیمار مشارکت کننده ازحدود ۵۰۰ بیمارستان ۳۰ کشور در شش منطقه جهان که همگی دارای مشخصه « ضد ویروس» بوده اند، تاثیری بر درمان ، کاهش طول مدت بستری، نیاز به تهویه مکانیکی و مرگ و میر مبتلایان به کووید -۱۹ بستری در بیمارستان نشان ندادند.



به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت وضعیت بهبودی بیمارانی که درمانهای ذکر شده را دریافت نکرده بودند همانند بیماران دریافت کننده این رژیم‌های درمانی بوده است و نتایج این مطالعه بزودی در مقاله ای تحت عنوان : Repurposed antiviral drugs for COVID-۱۹ –interim WHO SOLIDARITY trial results منتشر خواهد شد. نویسنده همکار این مقاله، دستیابی به داروی قطعی درمان کووید ۱۹ را مطالعات کارآزمایی بالینی وسیع با حداقل یک هزار بیمارثبت نام شده دانسته و تاکید کرده بود که مشارکت بیش از ۱۱هزار بیمار در مطالعه همبستگی جهانی به نتیجه گیری درباره چهار داروی تحت کارآزمایی بالینی کمک کرد و بی اثر بودن این داروها را نشان داد.



عضو کمیته اجرایی مطالعه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ همچنین از ورود داروهای جدیدتر برای کارآزمایی بالینی با تصمیم سازمان بهداشت جهانی به مطالعه Solidarity Clinical Trial for COVID-۱۹ Treatments خبر داده بود.



وی افزود: سازمان بهداشت جهانی بنا بر توصیه کمیته نظارت بر داده ها و ایمنی مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کووید ۱۹ تحت نظارت خود می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل موقت داده ها میزان تاثیر داروها بر روند بهبودی و کاهش مرگ مبتلایان، برخی رژیم های درمانی را حذف و برخی را جایگزین کند. این آزمایشات تماما با مجوزهای اخلاقی و نظارت کامل و دقیق سازمان بهداشت جهانی صورت می گیرد.



معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: طی اجرای این مطالعه که همچنان ادامه دارد کمیته راهبری بین المللی سازمان بهداشت جهانی بر اجرای درست پروتکل توافق شده بین المللی نظارت کرده و یک گروه اجرایی متشکل از ۹ کشور عضو از جمله ایران در فواصل زمانی مشخص در خصوص اجرای درست مطالعه توسط کشورهای همکار به طور مکرر مورد مشورت سازمان بهداشت جهانی قرار می گیرند.



طبق اعلام وبدا، وی با بیان اینکه ایران در حال اجرای یک طرح تحقیقاتی با همکاری چند کشور برای مطالعه کارآزمایی بالینی داروهایی مانند Famotidine (داروی معده) Acalabrutinib (داروی ضد سرطان) ، Sofosbuvir و Daclatasvir ( ترکیب دارویی ضد ویروس هپاتیت سی ) و Favipiravir (داروی ضد ویروس) برای درمان سرپایی بیماران مبتلا به علائم متوسط بیماری کووید ۱۹ که نیازی به بستری در بیمارستان و تهویه مکانیکی ندارند است، تاکید کرد که هیچ یک از داروها به خاطر عوارض احتمالی نباید خودسرانه مصرف شوند.

انتهای پیام