تاثیر سن مادر بر زمان رویش دندان فرزند

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد بالا بودن سن مادر در هنگام بارداری و تاخیر در شروع غذای کمکی می‌تواند رویش اولین دندان شیری را به تاخیر اندازد.

به گزارش ایسنا، زمان رویش دندان‌های شیری کودکان برای برنامه‌ریزی‌های سلامت کودکان و تشخیص بعضی از اختلالات رشد مهم است. بنابراین گروهی از محققان در پژوهشی تاثیر سن مادر و زمان شروع غذای کمکی را بر رویش اولین دندان شیری بررسی کرده‌اند.

هدف این مطالعه زمان رویش اولین دندان شیری کودکان و ارتباط آن با عوامل محیطی و تغذیه‌ای مانند وزن و قد و دور سر زمان تولد، مدت زمان استفاده از شیر مادر و زمان شروع غذای کمکی است.



در این تحقیق که بر روی ۸۷۶ نوزاد انجام شد، ارتباط بین سطح تحصیلات مادر و پدر، سن پدر و مادر هنگام تولد نوزاد، مدت زمان مصرف شیر مادر، زمان استفاده از غذای کمکی، وزن و قد و دور سر نوزاد در بدو تولد و زمان رویش اولین دندان شیری در نوزادان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که با افزایش سن مادر، سن شروع دریافت غذای کمکی توسط نوزاد و طولانی بودن مدت زمان استفاده از شیر مادر،‌ مدت زمان رویش اولین دندان شیری در نوزادان افزایش می‌یابد و به عبارت دیگری موجب تاخیر در رویش اولین دندان شیری کودک می‌شود همچنین زمان رویش اولین دندان شیری در نوزادان با وزن بالا، زودتر اتفاق می‌افتد.

نویسندگان این مقاله می‌گویند: مادران می‌توانند با شروع به موقع غذای کمکی و مدت زمان شیردهی صحیح از تاخیر در زمان رویش اولین دندان شیری برای نوزاد خود جلوگیری کنند.

نتایج این مطالعه که توسط حمیدرضا خلخالی، مرضیه محمدپور، رسول انتظارمهدی، نازیلا فرخ اسلاملو و رسول قره آغاجی انجام شده است در Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences منتشر شده است.

