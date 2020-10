ایسنا/خراسان رضوی چندی پیش خبر انتخاب «واکین فینیکس» برای بازی در یک درام تاریخی جدید با عنوان «کیت بک» منتشر شد، واکین فینیکس برنده اسکار قرار است در این درام به ایفای نقش ناپلئون بناپارت، امپراطور فرانسه بپردازد.

کارگردانی این درام تاریخی را «ریدلی اسکات» بر عهده دارد و فینیکس برای دومین بار پس از فیلم گلادیاتور قرار است مقابل دوربین این کارگردان برود.

انتشار این خبر بهانه‌ای شد تا به معرفی کارنامه کاری واکین فینیکس در چند سال گذشته و چند مورد از فیلم‌های موفق او بپردازیم.

آغاز کار فینیکس مربوط به دهه ۸۰ میلادی می‌شود که او به همراه برادر و خواهرش در سریالی تلویزیونی نقشی کوتاه ایفا کرد اما شروع فعالیت جدی واکین فینیکس در سینما مربوط به بازی در فیلم «Space Camp » می‌شود که در سال ۱۹۸۶ در سینماها اکران شد.

فینیکس با کارگردانان زیادی از جمله «فیلیپ کافمن»، «گاس ون سنت»، «ریدلی اسکات»، «جیمز گری»، «ران هاوارد»، «ام نایت شیالامان»، «تری جرج»، «جی راسل»، «جیمز منگولد»، « پل توماس اندرسن» و « تاد فیلیپس» همکاری کرده است.

البته بازی فینیکس در فیلم «گلادیاتور» باعث شد او بیشتر شناخته شود و برای بازی در این نقش نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از بفتا، گلدن گلوب و همچنین جایزه اسکار شود.

از افتخارات دیگری که فینیکس به دست آورده می‌توان به بازی او در فیلم « Walk the Line» اشاره کرد که برای بازی در این فیلم برای بار دوم نامزد دریافت جایزه اسکار شد. فینیکس توانست برای بازی در این فیلم جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک فیلم موزیکال یا کمدی را دریافت کند.

فینیکس نیز مانند تمام بازیگران دوران افول داشته که مربوط به سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ می‌شود. فینیکس در این سال‌ها با وجود اینکه در دو فیلم بازی کرده بود اما آنطور که باید مورد توجه منتقدان و بییندگان قرار نگرفت.

واکین اما اجازه نداد که این روند ادامه پیدا کند و با بازی در فیلم « The Master» در سال ۲۰۱۲ بار دیگر تحسین منتقدان و بینندگان را جلب کرد و برای بازی در این فیلم توانست نامزد دریافت جایزه بفتا، گلدن گلوب و جایزه اسکار نیز شود.

در سال ۲۰۱۳ فینیکس در فیلم «Her » بازی کرد که و برخی معتقد بودند بازی او در این فیلم یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های او بوده است که باعث شد فینیکس برای دریافت جایزه گلدن گلوب نامزد شده اما نامزدی جشنواره اسکار و بفتا را از دست بدهد.

فعالیت فینیکس با بازی در فیلم‌هایی چون « Inherent Vice» در سال ۲۰۱۴ و « Irrational Man» در سال ۲۰۱۵ ادامه پیدا کرد و تنها در این دو سال نتوانست برای بازی در فیلم « Inherent Vice» به کارگردانی پل توماس نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شود.

واکین توانست در سال ۲۰۱۷ با بازی در فیلم « You Were Never Really Here» دوباره نظرات منتقدان و تماشاگران را به خود جلب کند اما سال ۲۰۱۸ برای این بازیگر برنده جایزه اسکار سال خوبی نبود و بازی در فیلم‌هایی چون « Don't Worry, He Won't Get Far on Foot» به کارگردانی گاس ون‌ست و « Magdalene» به کارگردانی گراث دیویس به آثاری متوسط در کارنامه‌اش تبدیل شد.

سرانجام اما پس از یک سال ناکامی، فینیکس با نقش‌آفرینی در فیلم « Joker» به کارگردانی تاد فیلیپس توانست تحسین منتقدان و تماشاگران را دوباره به دست بیاورد. واکین توانست با بازی بداهه‌ای که در این فیلم از خود به نمایش گذاشت، جوایز متعددی از جمله جایزه گلدن گلوب، جایزه بفتا و دریافت جایزه اسکار شد.

برخی از فیلم‌های مطرح واکین فینیکس به این شرح است:

استاد

فیلم سینمایی «استاد» را پل توماس اندرسون در سال ۲۰۱۲ کارگردانی کرده است. در این فیلم علاوه بر واکین فینیکس، فیلیپ سیمور هافمن، امی آدامز و رامی ملک نقش آفرینی کرده‌اند.

داستان این فیلم در مورد یک نیروی دریایی است که پس از جنگ جهانی دوم به خانه باز می‌گردد و شاهد اتفاقات وحشتناک بسیاری می شود و او سعی دارد خودش را با جامعه‌ پس از جنگ تطبیق دهد.

فینیکس در این فیلم با بازی فوق‌العاده خود توانست تحسین منتقدان و تماشاگران را به خود جلب کند و توانست نامزد دریافت جایزه بفتا، گلدن گلوب و جایزه اسکار نیز شود.

او

فیلم سینمایی «او» را اسپایک جونز کارگردانی کرده و نوشتن فیلم‌نامه آن را نیز بر عهده داشته که در سال ۲۰۱۳ ساخته شده است. این فیلم در ژانر علمی تخیلی ساخته شده که آینده‌ای نامعلوم را به تصویر می‌کشد.

منتقدان معتقد بودند که کارگردان این فیلم با نشان دادن شخصیتی تنها و گوشه‌گیر که عاشق صدای یک هوش مصنوعی می‌شود توانسته فیلمی عاشقانه فلسفی را به تصویر بکشد. فینیکس هم‌چنین توانسته در این فیلم با بازی منحصر به فردش توجهات زیادی را به خود جلب کند و برای دریافت جایزه گلدن گلوب نامزد شود.

این فیلم در مورد مردی است که در آینده‌ای نامعلوم به شغل نوشتن نامه‌های عاشقانه‌ سفارشی مشغول است و هم‌زمان در حال طلاق از همسرش است. در این بین او عاشق صدای یک هوش مصنوعی به نام سامانتا می‌شود که او را به چالش می‌کشد.

تو هرگز واقعا اینجا نبودی



فیلم سینمایی «تو هرگز واقعا اینجا نبودی» را لین رمزی کارگردانی کرده و فیلم‌‎نامه آن را بر اساس رمانی به همین نام نگاشته است. فینیکس در در این درام اسرارآمیز نقش فردی عصبی را بازی می‌کند که زخم‌های روانی بسیاری را با خود همراه دارد.

داستان این فیلم در مورد یک جانباز مصدوم و مامور سابق سازمان اف‌بی‌آی که دارای اختلال استرسی پس از ضایعه روانی است و دیگر هیچ ترسی نسبت به خشونت ندارد. او تصمیم می‌گیرد که دختران قاچاق‌شده را پیدا کند و تا جایی که می‌تواند تعدادی از آن‌ها را نجات دهد. زمانی که کار کمی سخت‌تر از قبل و به‌نوعی از کنترل خارج می‌شود، کابوس‌های جو بر او غلبه می‌کند و مواردی به او نشان داده می‌شود که منجر به سفر مرگ او یا همان بیداری‌اش می‌شود.

واکین فینیکس با بازی در این فیلم توانست در جشنواره کن ۲۰۱۷ نخل طلای بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند و از منتقدان و تماشاگران امتیازات بالایی را دریافت کند.

جوکر



فیلم سینمایی «جوکر» را تاد فلیپس در سال ۲۰۱۹ کارگردانی کرده که به یکی از مهم‌ترین آثار سینمای آمریکا در سال‌های اخیر و مهم‌ترین اثر کارنامه واکین فینیکس تبدیل شده است.

فینیکس در این فیلم با چالش شخصت جوکر روبه‌رو بود که قبلا بارها بازیگران دیگری به ایفای آن پرداخته بودند، واکین باید در این فیلم بعد روانشناختی این شخصیت را بیش از پیش به نمایش بگذارد که در انجام آن کاملا موفق بود و تحسین منتقدان و تماشاگران را به دست آورده است.

داستان این فیلم در مورد آرتور است که از یک بیماری عصبی رنج می‌برد. آرتور به واسطه ین بیماری گاهی در جایی که نباید می‌خندد و بچه‌ها در خیابان او را مسخره می‌کنند.

داستان این فیلم از جایی آغاز می‌شود که یکی از همکاران آرتور به او تفنگی قرض می‌دهد تا از خودش محافظت کند.

واکین فینیکس برای ایفای نقش جوکر نامزدی چندین جایزه معتبر و در نهایت اسکار بهترین بازیگر نقش مرد ۲۰۱۹ را کسب کرده است.

