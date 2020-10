ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل انجمن هپاتیت خراسان رضوی گفت: از انجمن هپاتیت خراسان رضوی درخواست داریم که نظام جامع کنترل هپاتیت B و C تدوین شود و همه سازمان‌های دخیل پای کار بیایند تا این مسأله به سرانجام خوبی برسد.

دکتر مجید دانایی، در نشستی که به مناسبت هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: درحوزه اجتماعی ما به روابط اجتماعی، گروه‌های اجتماعی و پدیده‌های پزشکی توجه می‌کنیم. دانش و سواد سودمند در اجتماع در این مسأله مهم است. ما در این زمینه دچار اختلال جدی هستیم. به این معنا که ما اطلاعات و سواد بالایی را به جامعه منتقل می‌کنیم که در نهایت باعث اختلال در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها می‌شود. سطح سواد در استان و شهر مشهد بالاست. همه ما متوجه شده‌ایم که در بحث کرونا، شستن دست‌ها یک امر معمول برای پیشگیری کروناست،اما بسیاری از افراد این عمل را اجرا نمی‌کنند. به تعبیری ساده ما در شست‌وشوی صحیح دست مشکل داریم اما با توجه به این اطلاعات انتظار داشتیم، این عمل ساده را مردم انجام بدهند. بنابراین دانش سودمند اولین کاری است که باید در جامعه شکل گیرد.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه «درمان و کنترل بیماری‌های فراگیر می‌تواند به اعتماد اجتماعی کمک کند»، عنوان کرد: اعتماد را می‌توان به دو شاخص تقسیم کرد. درستی و کارایی آن از مصادیق یک‌سری فعالیت‌هایی است که انجام می‌دهیم. ما به درستی طرف مقابل و یا سازمان مقابل اعتماد داریم، ولی فعالیت آن به نتیجه و کارایی منجر نمی‌شود. این کارایی نتیجه سلسله فعالیت‌هاست. بنابراین اگر قرار باشد در بیماری‌ها به یک نتیجه مثبت و رضایت‌بخش برسیم، باید حداقل به این دو عامل توجه جدی کرد. درعلوم پزشکی وقتی منطق را تزریق نمی‌کنیم. این امر سبب می‌شود تا افراد از روش‌های جایگزین استفاده کرده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر را بر افراد و جامعه تحمیل می‌کنند.

مدیرعامل انجمن هپاتیت خراسان رضوی با بیان اینکه «سواد و موضوعات فرهنگی بیشتر از مداخله‌گرهای اقتصادی در هپاتیت تاثیرگذارتر است»، خاطرنشان کرد: آمار و شیوه درمانی مهم است، اما چرا مردم و سازمان‌ها برایشان اهمیت ندارد که این بیماری هرچه سریع‌تر حل و رفع شود؟ اشکال در سواد ماست. خط مقدم سواد غیر از رسانه است؟ غیر از این است که این سواد در نظام پزشکی و آموزش عالی باید ترویج شود؟ بعضی از موضوعات راه‌حل ساده‌ای دارد، اما به دنبال راه‌حل‌های دیگر می‌رویم. مثلا در بیماری اچ‌آی‌وی علت ابتلاء فرد رفتار پرخطر بوده است. حالا که او این عمل را انجام داده، الان چه؟ ما باید با تدابیری به سراغ افراد برویم تا آنها برای درمان بیایند تا این بیماری فراگیر نشود. این مسأله، بدون دغدغه‌مندی و صحبت از آن تنها یک روز در سال حل شدنی نیست. جامعه ایران و به خصوص شهر مشهد علاوه بر مهاجرپذیربودن، فراموش کار است. اگر شما برای یک موضوعی تنها چند روز حساسیت ایجاد کنید، این حساسیت ممکن است تولید بحران کند. باید زنگ خطر را ماهی یک‌بار برای مردم روشن کرد. ممکن است فرد مشکل کبد داشته باشد و به دنبال پیوند کبد برود. درصورتی که شاید او مبتلا به هپاتیت باشد و بشود با واکسن و دارو آن را حل کرد. رسانه باید این را دنبال کند و تولید بحران نکند. باید افراد آرام‌آرام به پایگاه‌های سلامت بیایند و خدمات مدنظر خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه «در تمامی مطالعات جهانی آمده است که عوامل اقتصادی بر ابتلا به هپاتیت موثر است»، تاکید کرد: در مناطقی که وضعیت اقتصادی مردم بهتر است، سطح بهداشت عمومی آنان بیشتر است. این‌طور نیست که اگر افراد بالاترین سطح اقتصادی را داشته باشند، بالاترین سطح بهداشت عمومی را خواهند داشت. در موج اول کرونا تعداد افرادی که براثر مصرف مشروبات الکی فوت کردند از مبتلایان به کرونا فوت شده بیشتر بودند. این مسأله نشان از وضعیت اقتصادی و بهداشت نیست. این نشان از نظام فرهنگی و سبک زندگی افراد است که این مسائل را رقم می‌زند. وقتی نظام اقتصادی دچار اختلال می‌شود و عدم تعادل پیدا می‌کند، اولین ضربات به افرادی وارد می‌شود که در معیشت و اقتصاد سطح پایین‌تری هستند. احتمال گسترش بیماری در افراد زباله‌گرد و کودکان کار بسیار زیاد است. به دلیل اینکه این افراد تحت نظام آموزشی خوبی قرار نمی‌گیرند. مسائل اقتصادی بر رفتارهای پرخطر در برخی زنان نیز تاثیرگذار است. این افراد از گروه‌های هدف جدی ما هستند که باید به آنها توجه بیشتری کنیم.

مدیرعامل انجمن هپاتیت خراسان رضوی با بیان اینکه «برچسب زدن می‌تواند منفی یا مثبت باشد»، اظهار کرد: فضای کلی اجتماع، باور و ارزش‌ها برچسب‌ها را تولید می‌کند. بیماری هپاتیت و یا ایدز تنها از راه رفتارهای پرخطر انتشار پیدا نمی‌کند. فرض کنیم بالاترین طرح انتشار این بیمارهای با رفتار پرخطر باشد. هرکس در زندگی خود رفتار یا کار غلطی انجام داده است. من به عنوان مصلح اجتماعی باید در صدد رفع آن باشم یا فرد مبتلا را بیشتر از جامعه دور کنم؟. در مکان‌هایی که با هپاتیت و ایدز به صورت بیماری رفتار می‌کنند، این بیماری‌ها کنترل می‌شود. راه‌گشا رسانه است. رسانه باید کمک کند تا این مسأله حل شود. مردم روزانه حدودا دوساعت فضای مجازی را چک می‌کنند. اگر مطالب مخصوص به این بیماری در فضای مجازی انتشار پیدا کند، افراد با آن آشنا می‌شوند. در انگ زدنها باید نظام ارزشی و باوری را هدف بگیریم. باید با این پدیده به عنوان بیماری برخورد شود، این مسأله را در کرونا هم می‌بینیم.

دانایی در خصوص انجمن هپاتیت خراسان رضوی، گفت: انجمن هپاتیت خراسان رضوی در مهرماه ۹۸ شکل گرفت. در این مدت به کمپ‌های پرخطر برای گرفتن هپاتیت c مراجعه کردیم. تست هپاتیت از افراد گرفته شده و بخشی از آنها به مراکز درمانی هدایت شده و بخشی از آنها زیر پوشش انجمن قرار گرفته‌اند. منابع انجمن هپاتیت داوطلبانه است. تنها سازمانی که ما را حمایت می‌کند، جهاددانشگاهی است. فعالیت ما مبتنی بر کمک افراد است. تاکنون ۵۳۰ تست هپاتیت c در محل از افراد پرخطر گرفته شده است. کار ما شناسایی و تامین منابع مالی برای دارو برای افراد مبتلا به هپاتیت است. هزینه درمان و داروی هپاتیت C برای سه ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و هزینه تشخیص آزمایشگاهی آن ۳۰۰ هزارتومان است.

وی با بیان اینکه «مشکلی که ما بعد از تست و شناسایی افراد بی‌خانمان در این مراکز داشتیم این بود که این افراد بعد از مدتی از آنجا می‌رفتند»، تصریح کرد: باید برنامه جامعی طراحی شود که سازمان‌های مختلف برای شناسایی و کنترل این بیماری درگیر شوند. از انجمن هپاتیت خراسان رضوی درخواست داریم که نظام جامع کنترل هپاتیت B و C تدوین شود و همه سازمان‌های دخیل پای کار بیایند تا این مسأله به سرانجام خوبی برسد.

پژوهشگر مرکز عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهی خراسان رضوی، عنوان کرد: تفاوت آمار مبتلایان به هپاتیت B و C در استان‌های ایران وجود دارد. برخی از استان‌ها شیوع بالا و برخی شیوع پایینی دارند. از نظر هپاتیت B استان‌های سیستان بلوچستان و گلستان آلوده‌ترین استان‌ها ایران هستند. آلودگی آن‌ها از قدیم الایام بوده و علت آن مشخص نشده است. از نظر مطالعات پژوهشی، استان خراسان رضوی در میانگین کشوری هپاتیت B و c قرار دارد.

هدایتی در خصوص ضرر هپاتیت بر فرد مبتلا به کبد چرب، بیان کرد: وقتی ویروس زنده‌ای به کبد نفوذ کند، امکان از بین بردن آن با داروهای گیاهی و امثال آن نیست. ویروس زنده است و باید با داروهای خاص خود این ویروس از بین برود. کبد چرب یکی از شایع‌ترین مشکلات ایرانیان است. کسی که علاوه بر کبد چرب مبتلا به هپاتیت می‌شود، مشکل او چندین برابر است.

