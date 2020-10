تعمیر تبلت های مایکروسافت در داخل کشور

مایکروسافت از گذشته تاکنون دارای اعتبار بالایی در میان کاربرانش داشته است. چه زمانی که تنها به تولید نرم‌افزار مشغول بود و چه زمانی که به طراحی و تولید انواع گجت‌های دیجیتالی روی آورد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آروند، محصولات این کمپانی روز به روز حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر می‌شوند و کاربران بیش‌تری را به سمت خود جذب می‌کنند. هر چند قیمت این محصولات به‌گونه‌ای شده که تمامی افراد شاید قدرت خرید آن‌ها را نداشته باشند چرا که جزو گجت‌های گران قیمت محسوب می‌شوند.

مایکروسافت سرفیس دارای محصولاتی همچون لپ‌تاپ، تبلت و کامپیوترهای All In One است که هرکدام نسخه‌های متفاوتی دارند و تعمیرات هرکدام هم با هم تفاوت‌هایی دارد. از دلایل محبوبیت سرفیس‌ها به ویژه لپ‌تاپ و تبلت می‌توان به کم حجم و باریک بودن، وزن سبک، کارایی بالا و کیبوردهای منحصربه‌فرد آن‌ها اشاره کرد. رزولوشن بالای صفحه نمایش‌های این محصولات، قلم‌های لمسی پرکاربرد و قدرتمندتر شدن روز به روز این محصولات این خانواده از دیگر دلایل پرطرفدار بودن آن‌هاست.

غیر از خرید این محصولات، بحث دیگری که پیش می‌آید در زمینه‌ی تعمیرات این دستگاه‌هاست. به‌طورکلی تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

هرچه طراحی و ساخت این نوع دستگاه‌ها پیچیده شده، به همان نسبت تعمیرات آن‌ها هم پیچیده‌تر شده است و به همین دلیل است که باید تعمیر آن را به نمایندگی‌های معتبر و یا مراکز تخصصی تعمیرات سرفیس بسپارید. در هر سری معرفی محصولات جدید سرفیس، نیاز است که متخصصان تعمیرات سرفیس هم دانش خود را به‌روز کنند و به همین دلیل است که می‌گوییم باید تعمیر آن را به دست تعمیرکاران حرفه‌ای و خبره بسپارید.

اگرچه سرفیس‌ها محصولاتی بسیار حرفه‌ای، مقاوم و پرکاربرد هستند و باتری‌هایی با طول عمر بالا دارند اما به هرحال ممکن است برای هر وسیله‌ای مشکلاتی پیش بیاید که نیازمند تعمیرات باشد.

در این نوع دستگاه بیش‌ترین مراجعه‌ای که برای تعمیرات صورت می‌گیرد مربوط به صفحه نمایش آن است که نسبتاً تعمیر سخت و حساسی هم هست. اما به هرحال جای نگرانی نیست چرا که مراکزی وجود دارند که دارای تعمیرکاران حرفه‌ای و متخصص هستند و از قطعاتی اصل و مرغوب برای دستگاه شما استفاده می‌کنند. در ضمن مهم‌ترین نکته در بحث تعمیرات و تعویض قطعات، اطمینان از این است که حتماً از قطعات مرغوب و اصل استفاده شود، استفاده از قطعات غیراصل هم می‌تواند به دستگاه شما آسیب وارد کند و هم به دلیل کیفیت پایینی که دارند شاید مجبور شوید یک قطعه را چندبار تعویض کرده و پیش تعمیرکاران متعددی بروید. برای جلوگیری از این اتفاقات معتبرترین مرکز را برای تعمیرات سرفیس خود انتخاب کنید.

شرکت‌هایی مانند "شرکت آروند" که در زمینه‌ی تعمیرات انواع گجت‌های دیجیتالی فعالیت دارد می‌تواند در زمینه‌ی تعمیر انواع مدل‌های سرفیس به شما کمک کند. اطمینان خاطر از جایی که دستگاه‌تان را برای تعمیر به آن‌جا می‌سپارید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

انواع سرفیس‌هایی که در شرکت آروند قادر به تعمیر کردن آن‌ها هستند عبارتند از:

· سرفیس پرو X

· سرفیس پرو ۷

· سرفیس پرو ۶

· سرفیس پرو ۲۰۱۷

· سرفیس پرو ۴

· سرفیس پرو ۳

· سرفیس Go

· سرفیس لپ‌تاپ ۱

· سرفیس لپ‌تاپ ۲

· سرفیس بوک ۱

· سرفیس بوک ۲

