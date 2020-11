حجت‌الاسلام ارزانی با اشاره به استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان مسجدی از پویش بین‌المللی پیامبر رحمت(ص)، گفت: علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان فرصت شرکت در این پویش را دارند، ضمن اینکه پس از بررسی نهایی به ۴۰ نفر از برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.

به گزارش ایسنا،حجت‌الاسلام امیر ارزانی مدیرکل هماهنگی ستادی، روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در گفت‌وگو با روابط عمومی این ستاد، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک میلاد خاتم‌الرسل حضرت محمد مصطفی(ص)، ضمن اشاره به پویش پیامبر رحمت(ص) و اهداف آن اظهار کرد: ترویج معارف و اندیشه پیامبر (ص) از گذرگاه احادیث آن حضرت مهمترین دورنمای فکری‌ و انگیزه‌ای بود که منجر به راه‌اندازی این پویش شد؛ ضمن اینکه ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با توجه به انتشار تصاویر موهنی که اخیرا در کشور فرانسه از نبی مکرم اسلام منتشر شد، به عنوان یک مجموعه دینی برخاسته از مسجد وظیفه خود دانست که در قامت اقدام فرهنگی-بین‌المللی نسبت به این واقعه واکنش داده و از طریق گسترش دیدگاه آن حضرت به وسیله این پویش، پیامبر اسلام را به جهانیان معرفی کند.

وی ادامه داد: پویش پیامبر رحمت(ص) در ادامه برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون‌های مساجد در عرصه بین‌الملل به دنبال آن بود تا نسل نوجوان و جوان در سراسر جهان را به عنوان جامعه هدف با اسلام حقیقی آشنا کند؛ ستاد فهما تا پیش از این نیز در قالب‌های متعددی نظیر وبینارهای بین‌المللی با حضور اندیشمندان خارجی، کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) در مقام تحقق این مهم در گستره ای وسیع برآمده بود هرچند که به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا عموم این فعالیت ها در بستر فضای مجازی بروز و ظهور یافتند.

وی در عین حال گفت: نباید از این مهم غافل ماند که در جهان امروز فضای سایبر تاثیر دو صدچندان در شاکله فرهنگی کشورهای مختلف می‌گذارد، بهره‌گیری از این گستره و انتقال مفاهیم دینی فرهنگی از جمله مباحث و رویکردهای مهمی است که با توجه به وسعت این عرصه مورد توجه ممالک مختلف قرار گرفته است؛ بنابراین بهترین رویکردی که جوامع اسلامی در روزگار کنونی می توانند نسبت به مواجهه و مقابله با فرهنگ وارداتی داشته باشند، استفاده بهینه از این امکانات و معرفی اسلام ناب محمدی است تا از این طریق حقیقت دین را به مردم جهان معرفی کنند.

وی افزود: با توجه به این مساله پویش پیامبر رحمت(ص) با عنوان انگلیسی INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR THE PROPHET OF MERCY همزمان با هفته وحدت آغاز به کار کرد و با استقبال افراد از کشورهای مختلف مواجه شد، علاقه‌مندان باید با نگارش حدیثی از حضرت رسول(ص) و تهیه عکس از آن با هشتگ # پیامبر رحمت، #نبی-الرحمة، #THE-PROPHET-OFMERCY و انتشار در شبکه های اجتماعی تا محدوده زمانی ۱۵ آبان در این پویش بین المللی شرکت کنند، ضمن اینکه پس از بررسی احادیث ارسالی به ۴۰ نفر از برگزیدگان در این پویش جوایز نفیسی اهدا می شود.

حجت الاسلام و المسلمین امیر ارزانی در ادامه ابراز امیدواری کرد که راه اندازی این پویش بین‌المللی که با تکیه بر نهادی مسجدی شکل گرفته است، زمینه ساز فعالیت‌های محتوایی در حوزه فرهنگ دینی شده و از نوجوانان و جوانان مسجدی از این گذرگاه بتوانند اسلام ناب محمدی را به ویژه در سطح فضای مجازی به دیگران معرفی کنند.

انتهای پیام